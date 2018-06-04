Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cumhuriyet



