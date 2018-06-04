Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Cumhuriyet
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!
Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Okuyucu Yorumları 4 yorum