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Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü hastaneden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cumhuriyet

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deniz baykal GATA deniz baykal sağlık durumu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sn. Baykal'a büyük geçmiş olsun. Acil şifalar. CHP, bu adam ölürse yarın vekiliniz bir azalır. Başka bir adam bulamadınız mı.
bu adam tam chp düşmanı
bank asyada aldığin krediyi köşene alasan iyi edersin
Gata mı kaldı aldı akp
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