Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili şok gerçeğin 5 Aralık 2017'de Almanya'da ortaya çıktığını belirterek 'Baykal, Almanya'ya götürüldüğünde, hastane mikrobu taşımadığına, hastanede bu mikrobun bulunmadığına ilişkin rapor verilmiş' diye yazan Saygı Öztürk, yazısına şu ifadelerle devam etti;

Bu rapora göre Almanya'da hastaneye kabul edilmiş. Açıkçası, Baykal'ın durumuyla ilgili verilen raporla, orada yapılan tetkikler örtüşmedi. Aslında Almanya'daki hastane, bu durumdaki hastaları kesinlikle kabul etmiyor. Ancak, Baykal gibi saygın bir siyasetçi için Almanlar ilkelerini bozup gerekli duyarlılığı gösterdi. Gerçeği yansıtmayan rapor düzenlenmesi, hastanelerimize olan güveni azalttı.

Almanya'da rahatsızlığıyla ilgili tedaviye hemen geçilemedi. Hastane enfeksiyonunun giderilmesine ağırlık verildi. Almanya'da hastane mikrobuna karşı büyük bir duyarlılık var. Öyle çat kapı hastayı ziyaret etmek, yanında oturmak yok. Vefakar eşi Olcay Hanım, Deniz Bey'in yanına girebilmek için bir yığın işlemden geçiriliyordu. Baykal'ı ziyaret etmek, rahatsızlığı sırasında yanında olmak isteyen çok sayıda kişi vardı. Ancak onlara da “Gitmeyin, görüşemezsiniz” deniliyordu.