Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara GATA'da ziyaret etti.
'İSTEDİĞİ ZAMAN EVE ÇIKABİLECEK DURUMDA'
Kesici, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Deniz Baykal'ı çok iyi gördüğünü ve Baykal'ın istediği zaman taburcu olarak evine geçebilecek durumda olduğunu belirtti.
Kesici, yaptığı paylaşımda “Bugün önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettim. Görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Allah nazardan korusun çok iyi gördüm. O kadar ki istediği zaman eve çıkabilecek durumdadır.” ifadelerini kullandı.
Baykal, Ekim 2017'de beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanmış ve tedavi altına alınmıştı.
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