HABER

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 08:06 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara GATA'da ziyaret etti.

'İSTEDİĞİ ZAMAN EVE ÇIKABİLECEK DURUMDA'

Kesici, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Deniz Baykal'ı çok iyi gördüğünü ve Baykal'ın istediği zaman taburcu olarak evine geçebilecek durumda olduğunu belirtti.

Kesici, yaptığı paylaşımda “Bugün önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettim. Görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Allah nazardan korusun çok iyi gördüm. O kadar ki istediği zaman eve çıkabilecek durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Baykal, Ekim 2017'de beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanmış ve tedavi altına alınmıştı.

Millet İttifakı'na itiraz edildi!Millet İttifakı'na itiraz edildi!
Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!
Pitbullu fuhuş skandalı! Aralarında CHP'li başkan da var!Pitbullu fuhuş skandalı! Aralarında CHP'li başkan da var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz baykal deniz baykalın sağlık durumu ilhan kesici CHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.