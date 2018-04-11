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Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 07:32 | Son Güncelleme

Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Öztürk, yazısında yaklaşık 7 ay sonra Baykal'ın ilk ziyaretçilerini kabul ettiğini duyurarak, ziyarette neler konuşulduğunu yazdı.

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Yazısında Deniz Baykal'ın ilk ziyaretçilerini pazartesi günü kabul ettiğini belirten Saygı Öztürk, "Eski milletvekilleri Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, eski Parti Meclisi Üyesi Korkmaz Karaca, saat 16.00 civarında Baykal'ın tedavi gördüğü Gülhane Hastanesi'ndeydi." diye yazdı.

Kritik ziyarette neler konuşulduğunu yazısına taşıyan Öztürk "İlk ziyaretçileri odaya girerken, sağlık görevlileri de o an odadan ayrılıyordu. Baykal yatağındaydı. Yılmaz Ateş, 'Sayın Baykal'ın odasına girerken alabildiğine heyecanlıydım. Odasına girdiğimde, onu sağlıklı görmek beni çok mutlu etti, duygulandırdı. Diğer arkadaşlar da aynı durumdaydı. Daha önce hemen her gün görüştüğüm sayın Baykal'ı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 7 aydır göremiyordum' diyor" ifadelerini kullandı.

BAYKAL'IN SÖZLERİ HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Hastane odasında eski milletvekili Yılmaz Ateş ile Deniz Baykal arasında geçen komik anları da paylaşan Öztürk şu ifadelere yer verdi: Baykal'ın programlarını Mehmet Sevigen planlıyordu. Yılmaz. Ateş, “Efendim, Mehmet Bey'in yaptığı programlar hep aksıyordu. Bir an önce iyileşip aramıza gelin de artık ona program yaptırmayalım” dedi. Baykal, gülümsedi, “Programların aksamasının biraz da kendisinden kaynaklandığını” söyledi. Bu konuşma hastane odasında olanları güldürdü. Baykal'ın espri yapması da, açıkçası ziyaretçilerini memnun etmişti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir akp li olarak seni chp nin basında görmek isteriz böyle güzel ve bilgili ve muhalefette başarılı bir insan görmek istiyoruz kemal bizim daha çok sinirimizi bozuyor olur olmaz şeylerden bahsediyor sen daha akıllı ve iyisin allah şifa versin ne olursan ol hangi partili olursan ol gene de benim gözümde iyi bir insansın cabuk iyileş.....
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