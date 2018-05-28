HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın artık yürütüçle yürüyebildiğini belirterek 'İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu müjdeyi de vermiş olalım' dedi.

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

CHP'nin Antalya milletvekili adayları, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da tedavisi devam eden Deniz Baykal ve Ali Takavut dışındaki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı. Yeni dönemde de Antalya'dan ikinci sırada aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

'SAĞLIK DURUMU MÜKEMMELE DOĞRU GİDİYOR'

Deniz Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını belirten Budak, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu söyledi. Budak, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesi bizim için yeterlidir. Hizmet etme arzunu dile getirmiştir. Bütün mesele bundan ibarettir. Sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor. Kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ediyordu. Yürüteçle yürüyebiliyor. TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde bizimle birlikte olacak" dedi.

NET ADIMLARLA İKTİDARA GELİYORUZ

Budak, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılmasının planlandığını, ancak bir anda Türkiye'nin gündemine erken seçim düştüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda öncü birlik olduğunu kaydeden Budak, "Arkasından baskın seçim kararı aldılar. '2 ayda muhalefet bir araya gelemez' dediler. Öyle bir araya geldik ki seçimlere hazır olanın Millet İttifakı olduğunu gördüler. Korktular, seçim bildirgelerinde hiçbir şey yok. CHP'nin önceki seçim bildirgesini açıkladılar. Deniz bitti kara gözüktü. Bunun hırçınlığındalar. Net adımlarla iktidara geliyoruz, çünkü yönetemiyorlar. Eğer her şey yolunda ise neden baskın seçim var? Yolunda değilse neden Cumhur İttifakı'na oy verilsin? Mutlak iktidardalar, OHAL var, istediğin gibi ülkeyi yönetirsin, o zaman ne var? Vatandaşların bunu kendilerine sormalarını istiyorum. Bunların Cumhuriyet ile bir alıp veremedikleri var" diye konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP'nin Antalya milletvekilleri adaylarına yönelik söylemlerini de eleştiren Budak, "Dışişleri Bakanı Antalya için bir gurur ama böyle bakanlık var mı, dış işlerde her karar saraydan alınıyor. Bizim Dışişleri Bakanı da bizim iç işlerimize karışıyor. Kaldırılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı savunamıyor. Biz kaldırmak yerine daha da güçlü olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birbirinden ayırt edeceğiz" dedi.

ÖTEKİLEŞTİRMENİN OLMADIĞI BİR TOPLUM

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da erken seçim kararı nedeniyle merkez yoklaması ile adayların belirlendiğini söyledi. 78 aday adayının başvuru yaptığını hatırlatan Kumbul, şöyle konuştu:

"İktidar partisi ittifak yasası çıkardı. Muhalefetteki partilerin ittifak yapacaklarını hesaplayamadılar. Ancak söz konusu vatan olunca herkes bir araya geldi. 24 Haziran millet ittifakı parlamentoda çoğunluğu kazanacaktır. İnce'nin adaylığı konusunda müthiş bir heyecan var. 8 Temmuz'dan sonra adalet ve demokrasiye el atacağız. Güçler ayrılığını daha da kuvvetlendireceğiz."

EN GENÇ ADAY KONUŞMASIYLA ALKIŞ ALDI

Tanıtıma katılan milletvekilleri, öz geçmişlerini paylaştı. Hedeflerini anlatan CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül'ün (18) konuşması alkış aldı. 16 kişilik listenin son sırasında yer alan Gül, "Ülkenin gidişatını, ne durum olduğunu bilecek ve sorunlar karşısında susamayacak kadar olgunum. Gençlerin sorunlarını en iyi gençler anlar. Gençlerin sorunlarını aktarmak için adayım. Okullara ve öğretmenlere baskıyı biliyorum. Önemseniyor denip önemsenmeyen gençler için adayım" dedi. (DHA)

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
CHP'li Budak: Baykal, yürüteçle yürümeye başladıCHP'li Budak: Baykal, yürüteçle yürümeye başladı
Hak-Par, bağımsız adaylarını tanıttıHak-Par, bağımsız adaylarını tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz baykal deniz baykal son durumu deniz baykalın sağlık durumu BAYKAL Antalya CHP

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
reisin adami...
deniz baykal a sağlık diliyorum.. ama m.vekilliği enerji, efor isteyen bir görevdir.. seçmenle ankara arasında koşturma , onların sesini meclis kürsüsüne taşımayı gerektirir.. baykal bu yürüteçli haliyle bu görevin altından kalkamaz.. malulen emekli olsun, yerine faal, çalışkan başka bir chp li alsın..
Diğer Haberler
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.