Deniz Baykal iyileşti, dönüyor…

Deniz Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ”Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu.
Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek” dedi.
Ateş, Deniz Baykal'ın gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu da vurgulayarak, şöyle dedi; “Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor”.
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