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Deniz Baykal iyileşti, dönüyor…

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurtdışında tedavi gören CHP önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ay sonunda Türkiye’ye döneceği açıklandı.

Deniz Baykal iyileşti, dönüyor…

Deniz Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ”Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu.

Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek” dedi.

Ateş, Deniz Baykal'ın gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu da vurgulayarak, şöyle dedi; “Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor”.

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal Yılmaz Ateş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
chp den parasini alamadigi icin kendini yakan adami konusun boyle bos ilseri birakin bu adam olmeden gitmez herkes biliyor
AKPyi ve Teyyib beyi kurtaran CHPli Baykal hala siyasette!!!
Geçmiş Olsun. İYİLEŞTİM deyip, Ne Olur ADAYIM demeyin ! ! Bırakın, TÜRKİYE de SİZDEN başarılı olacak çok sayıda GENÇ KARDEŞLRİMİZ VAR. Fırsat verin. Saygılarımla.
Garaş iyileş de gelme gözünü seviyim.Kemal Kılıçdaroğlu yetti zaten üstüne bi de sen .Allah beterinden saklasın.
Birde gizli aday olmasın. Daha ölmedim leeeeyn buradaym
deniz beyin en azından chp'nin eşbaşkanı olmasını istiyorum.hdp nin varsa chp'nin niye olmasın.
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