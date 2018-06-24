Deniz Baykal oyunu kullandı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "seyyar sandık" uygulamasıyla Ankara'da oyunu kullandı.

Bir süredir Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Baykal'ın 4497 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı belirtildi.

Baykal, daha önceki seçimlerde evinin bulunduğu Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulunda oyunu kullanmıştı.

