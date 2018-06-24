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Deniz Baykal, tedavi gördüğü merkezde oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.  CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı.

Deniz Baykal, tedavi gördüğü merkezde oy kullandı

ANKARA, (DHA) - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı.

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