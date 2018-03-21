Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP Milletvekili ve emekli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, 69 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ekim 1949’da Ankara’da dünyaya gelen Bölükbaşı, siyasetçi Osman Bölükbaşı’nın oğludur. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde alan Bölükbaşı, buradan mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Bölükbaşı, Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ile Lizbon Büyükelçisi görevlerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin Dış Politika Başdanışmanlığı görevini de yürüten Bölükbaşı, MHP Ankara Milletvekilliği yaptı. Bölükbaşı’na, Türkiye’nin Atina Elçiliği Müsteşarlığı görevini yürüttüğü 1991 tarihinde bombalı suikast girişiminde bulunulmuştu.