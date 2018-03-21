Eski MHP Milletvekili ve emekli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, 69 yaşında hayatını kaybetti.
25 Ekim 1949’da Ankara’da dünyaya gelen Bölükbaşı, siyasetçi Osman Bölükbaşı’nın oğludur. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde alan Bölükbaşı, buradan mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Bölükbaşı, Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ile Lizbon Büyükelçisi görevlerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin Dış Politika Başdanışmanlığı görevini de yürüten Bölükbaşı, MHP Ankara Milletvekilliği yaptı. Bölükbaşı’na, Türkiye’nin Atina Elçiliği Müsteşarlığı görevini yürüttüğü 1991 tarihinde bombalı suikast girişiminde bulunulmuştu.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum