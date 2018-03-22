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Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Törene Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ile bakanlar Çavuşoğlu ve Özlü katıldı

Vefat eden eski büyükelçi ve milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bölükbaşının eşi Sema, kızları Zeynep ve Hande ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amirleri Salim Uslu ve Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, bazı eski bakan ve milletvekilleri ile meclis başkanları katıldı.

Cenaze töreninde MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Erkan Akçay'ın aralarında bulunduğu çok sayıda MHP parti yöneticisi ile eski ve yeni milletvekilleri de hazır bulundu.

Bölükbaşı'nın cenazesinin TBMM tören alanına getirilişinin ardından özgeçmişi okunarak saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Deniz Bölükbaşı'nın kızı Zeynep Bölükbaşı törenin ardından kortejin önünde babasının fotoğrafını taşıdı.

Tören bittikten sonra Bahçeli ile Bölükbaşı'nın ailesi, taziyeleri kabul etti.

- Bölükbaşı'nın özgeçmişi

25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.

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