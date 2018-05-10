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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in vefatının birinci yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: -"Elim bir trafik kazası neticesinde kaybettiğimiz Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'i, vefatının 1. yıl dönümünde rahmet, minnet, şükran ve dua ile anıyorum"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in vefatının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Elim bir trafik kazası neticesinde kaybettiğimiz Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'i, vefatının 1. yıl dönümünde rahmet, minnet, şükran ve dua ile anıyorum. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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