Denizli milletvekilleri mazbatalarını aldı

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar mazbatalarını aldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar, Denizli Adliyesinde İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş ile kurul üyeleri Halil Ortaköy ve Kamil Bağbozan'dan mazbatalarını alarak tebrikleri kabul etti.
Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın huzur ve adaleti için çalışacaklarını belirterek, kendilerini TBMM'ye gönderen vatandaşlara teşekkür etti.
Bugüne kadar CHP'nin milletvekili adayı olarak mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Artık bu saatten sonra Denizli'nin milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte tüm yurttaşlarımızın sorunlarının mücadelesi için Parlamento'da görev alacağız. Bu mazbatada alanda çalışanların, mücadele eden tüm yurttaşlarımızın emeği var. Bu mücadelede bizimle mücadele ortağı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Milletvekili Kazım Arslan, seçim döneminde hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Denizli'den beklediğimizin altında da olsa üçüncü milletvekilimizi çıkarma başarısını gösterdik. Denizlimiz için, ülkemiz için ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum." dedi.
Haşim Teoman Sancar da Denizlili seçmenlerin kendilerine çok önemli bir görevi tevdi ettiğini dile getirerek, "Bu görevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 1 milyonluk Denizlimizin huzur ve mutluluğu için 24 saat çalışmak ve çabalamak için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Mahir Akbaba da milletvekillerinin ülkenin sorunları ile ilgili çalışacağını, Meclis'te hak, hukuk, adalet, eğitim, dış politika, toplumsal barış konularında CHP'li vekillerin üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.
İYİ Parti'den milletvekili seçilen Yasin Öztürk de mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş'tan aldı.
Öztürk, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Meclis'te Denizlimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğim. Denizlimizin bütün sorunlarını gerek lokal gerek genel sorunlarını takip edeceğim, bunları kamuoyu ile paylaşacağım, Meclis'te gündeme getireceğim." dedi.
İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün de sonucun vatana millete hayırlı olmasını diledi.
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