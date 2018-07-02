Denizli milletvekilleri mazbatalarını aldı

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar mazbatalarını aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar, Denizli Adliyesinde İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş ile kurul üyeleri Halil Ortaköy ve Kamil Bağbozan'dan mazbatalarını alarak tebrikleri kabul etti.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın huzur ve adaleti için çalışacaklarını belirterek, kendilerini TBMM'ye gönderen vatandaşlara teşekkür etti.

Bugüne kadar CHP'nin milletvekili adayı olarak mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Artık bu saatten sonra Denizli'nin milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte tüm yurttaşlarımızın sorunlarının mücadelesi için Parlamento'da görev alacağız. Bu mazbatada alanda çalışanların, mücadele eden tüm yurttaşlarımızın emeği var. Bu mücadelede bizimle mücadele ortağı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Kazım Arslan, seçim döneminde hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Denizli'den beklediğimizin altında da olsa üçüncü milletvekilimizi çıkarma başarısını gösterdik. Denizlimiz için, ülkemiz için ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum." dedi.