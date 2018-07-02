HABER

Denizli milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

Denizli milletvekilleri mazbatalarını aldı

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar mazbatalarını aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar, Denizli Adliyesinde İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş ile kurul üyeleri Halil Ortaköy ve Kamil Bağbozan'dan mazbatalarını alarak tebrikleri kabul etti.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın huzur ve adaleti için çalışacaklarını belirterek, kendilerini TBMM'ye gönderen vatandaşlara teşekkür etti.

Bugüne kadar CHP'nin milletvekili adayı olarak mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Artık bu saatten sonra Denizli'nin milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte tüm yurttaşlarımızın sorunlarının mücadelesi için Parlamento'da görev alacağız. Bu mazbatada alanda çalışanların, mücadele eden tüm yurttaşlarımızın emeği var. Bu mücadelede bizimle mücadele ortağı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Kazım Arslan, seçim döneminde hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Denizli'den beklediğimizin altında da olsa üçüncü milletvekilimizi çıkarma başarısını gösterdik. Denizlimiz için, ülkemiz için ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Haşim Teoman Sancar da Denizlili seçmenlerin kendilerine çok önemli bir görevi tevdi ettiğini dile getirerek, "Bu görevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 1 milyonluk Denizlimizin huzur ve mutluluğu için 24 saat çalışmak ve çabalamak için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba da milletvekillerinin ülkenin sorunları ile ilgili çalışacağını, Meclis'te hak, hukuk, adalet, eğitim, dış politika, toplumsal barış konularında CHP'li vekillerin üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Yasin Öztürk de mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş'tan aldı.

Öztürk, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Meclis'te Denizlimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğim. Denizlimizin bütün sorunlarını gerek lokal gerek genel sorunlarını takip edeceğim, bunları kamuoyu ile paylaşacağım, Meclis'te gündeme getireceğim." dedi.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün de sonucun vatana millete hayırlı olmasını diledi.

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'da milletimiz kazandıBaşbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'da milletimiz kazandı
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mazbata Milletvekili seçim Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.