Manisa'nın bir tarım kenti olduğunu anımsatan İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çünkü çiftçiye destek vermezsen, çiftçi üretmezse saman alırsın, bezelye, mercimek alırsın. Türkiye'de en fazla zeytin ağacı Manisa'da. Manisa'daki zeytin ağacı sayısı 22 milyon. Geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. Sırbistan'dan et alıyorsun. Bulgaristan'dan saman alıyorsun. Yazık günah. Türkiye'deki çekirdeksiz üzümün yüzde 90'ını Manisa yetiştiriyor. Size söz, üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyelinin yüzde 130 olduğuna dikkati çeken İnce, güneş enerjisinde depolamanın problem olduğunu, bu alanda daha çok yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti.

İnce, üniversite öğrencilerine verilen 475 lira bursun okul bittikten sonra 2 sene kesilmeyeceğini aktararak, her yıl 10 bin genci yurt dışına göndereceklerini, 5 yıl içinde bilgisayar mühendis sayısını on katına çıkaracaklarını dile getirdi.

MANİSA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bu meydanlarda Nazım Hikmet'ten şiirler okuyacağım. Mehmet Akif'ten de şiirler okuyacağım. Cumhuriyet var. Derdimiz cumhuriyet, derdimiz millet." dedi.

Hükümetin mazottan topladığı verginin çiftçiye verdiği desteğe hemen hemen eşit olduğunu savunan İnce, ortada bir kandırmaca olduğunu iddia etti. İnce, bu düzeni değiştireceklerini, çiftçinin borçlarını yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

Muharrem İnce, engellilerle ilgili düzenlemelere de değinerek, Türkiye'de 352 bin otizmli çocuk olduğunu, 21 bininin eğitim aldığını, kuracakları sistemle 81 milyonun, otizmli çocuklara bakacağını ifade etti.

Engellilerin sorunlarının öncelikli işi olacaklarını aktaran İnce, bu sorunların hepsini 2 yıl içinde, otizmli çocukların sorunlarını ise 6 ay içinde çözeceklerini vurguladı.

Hakkari'deki mitingde mal varlığını açıkladığını anımsatan İnce, cumhurbaşkanı olduktan 5 yıl sonra yine mal varlığını açıklayacağını belirtti.

- "Sizin geliriniz artarsa, benimki de artsın"

İnce, şunları kaydetti:

"Bakacaksınız, siz milletin ortalaması zenginleşmişse, geliri artmışsa, benimki de artsın. Sizinkisi artmıyorsa benimki de artmayacak. Önce sizinki sonra benim gelirim artacak. Bunu başaracağız. Öğretmenlerim, 900 bine yakın öğretmen sağ, sol yok. Bu meydanlarda Nazım Hikmet'ten şiirler okuyacağım. Mehmet Akif'ten de şiirler okuyacağım. Cumhuriyet var. Derdimiz cumhuriyet, derdimiz millet. Sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz. Öğretmene performans notu verecekmiş. Size performans notu vermek isteyenlere 24 Haziran'da bir güzel performans notu verin. Aklınızdan şu soru geçiyor, 'Muharrem İnce sana oy vereceğiz de güvenemiyorum, yapabilir misin, becerebilir misin?' Diplomam var. Yaparım."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mitingin sonunda bugün annesini göremediğini söyleyen İnce'ye sürpriz yaparak, annesi Zekiye İnce'yi sahneye çıkarttı. Annesini karşısında gören İnce, duygusal anlar yaşadı.

