"Derelerin ıslahının, kesitlerinin yeniden incelenmesi lazım"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Derelerin ıslahının, kesitlerinin yeniden tartışılarak incelenmesi lazım. Bilhassa kaçak yapılaşmadan kaynaklı yerlerin ciddi manada yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. O manada biz de bir stratejik eylem planı hazırlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında TBMM'de kurulan Atık Geçici Depolama Alanı'nı ziyaret etti.
Ziyarette gazetecilerle sohbet eden Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketi hatırlatılarak, "Sel felaketleriyle ilgili çevre düzenlemesi kapsamında yeni altyapı ve yatırım projesi var mı?" sorusuna, buna ilişkin stratejik eylem planı hazırlanacağı yanıtını verdi.
İklim değişikliğiyle ilgili çalışmaların bulunduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:
"İklim değişikliğiyle alakalı bizim de stratejik bir plan yapmamız gerekiyor. Çalışılıyor, onu da en yakın zamanda açıklayacağız. Belki bu saatten sonra derelerin ıslahının, kesitlerinin yeniden tartışılarak incelenmesi gerekiyor. Bilhassa kaçak yapılaşmadan kaynaklı yerlerin ciddi manada yeniden gözden geçirilmesi lazım. O manada biz de bir stratejik eylem planı hazırlayacağız. Sel, aşırı yağışlar... Sonra da insanımızın canı acıyor. Bu sefer de devletin hem canını hem de malını koruması gerekiyor. O manada biz de bakanlık olarak ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapacağız."
"Yıkılan köprüler dışında var olan köprülerin yenilenmesi gündemde mi?" sorusu üzerine Kurum, "Dereye de bakmak lazım, yola da atık suya da yağmur suyunun hepsine bakmak gerekiyor." dedi.
Ordu'daki sel felaketine ilişkin ekiplerin sahada çalışmaları sürdürdüğünü, tespitlerin yapıldığını, gereken ne varsa yapılacağını bildiren Kurum, şunları kaydetti:
"Biz güçlü devletiz, en kısa zamanda üstesinden geliriz ama tabii bunları en az hasarla atlatmaya yönelik bir çalışma yapılması ihtiyacı çıkıyor. Mevcut altyapılarda zaten yağmur suları, atıklar, kesitler bunlara göre hesaplanır. Tabii ki afet başka bir şey ama iklim değişikliğinden kaynaklı bazı şeylerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. İnşallah stratejik eylem planında da bunları geçireceğiz."
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