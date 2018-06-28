DERLEME - Seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin haberlerimizi derleyerek, yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Seçim sonuçlarına 16 ilde itiraz

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Düzce'de, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

AK Parti İl Başkanlığının, daha önce de itiraz edilen fakat ilçe seçim kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için yaptığı itiraza ilişkin İl Seçim Kurulunun değerlendirmesinin sürdüğü bildirildi.

Düzce'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı sonucu tekrar sayılan 498 sabit ve 2 gezici sandıkta, AK Parti'ye 11, MHP'ye ise 5 oy daha çıktı. Cumhur İttifakı'na verilen 3 oy ise geçersiz olarak kayıtlara alındı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 24 Haziran'daki seçimin ardından 16 ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Bu illerden 7'sinde başvurular reddedilirken, bazı illerde oylar yeniden sayıldı.

İZMİR (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, bazı illerde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Aydın'da MHP ve HDP'nin Efeler İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraza ilişkin değerlendirme sonuçlandı. Partilerin itirazlarını değerlendiren seçim kurulu itirazları reddetti.

Aydın, Mersin, Hakkari, Edirne, Niğde, Balıkesir ve Burdur'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bartın'da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

AK Parti ilçe başkanlıkları, 26 sandıkta sayılan geçersiz oyların parti lehine bir değişikliğe sebep olmaması üzerine seçim kurullarındaki parti temsilcileriyle istişare yaptı. Yapılan istişare sonucu AK Parti ilçe başkanlıkları, seçim kurullarına yaptığı itirazı geri çekme kararı aldı. Merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı da partinin itirazdan vazgeçme kararı talebini onayladı.

Bartın'da merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile'de AK Parti ilçe başkanlıkları, milletvekili seçimlerinde geçersiz kabul edilen 5 bin 700 oyun yeniden gözden geçirilmesi için önceki gün itirazda bulundu. İtirazların kabulü üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.

Niğde'de MHP İl Başkanlığınca, merkez ilçedeki milletvekili seçim sonuçlarına yapılan itiraz da ilçe seçim kurulunca reddedildi. Kurul, MHP'nin Niğde Adliyesinde çıkan yangından dolayı ve oyların mühürsüz torbalarda taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması talebini, 1'e karşı 6 oyla reddetti. Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

Mersin'de de CHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi ilçe seçim kurullarınca reddedildi. Mersin'de kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 4, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP ise ikişer milletvekili çıkarmıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, kentte AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağına "sıfır" olarak girilen oyun "204" olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı.

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın "204" olması gereken oy sayısının tutanağa sehven "sıfır" olarak yazıldığını belirterek, bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin yapılan itiraz kabul edildi.

Burdur'da İYİ Parti'nin geçersiz sayılan oylara ilişkin itirazını seçim kurulları reddetti. Burdur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

Balıkesir'de MHP 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Kaban'ın Karesi ve Altıeylül merkez ilçelerindeki milletvekili genel seçim sonuçlarına itirazı reddedildi. Milletvekili seçimlerinde Balıkesir'de AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili kazanmıştı.

- Hatay, Muş ve Muğla'da oylar yeniden sayıldı

Hatay'da MHP'nin 15 ilçedeki geçersiz oylarla ilgili itirazı kabul edildi. 15 ilçede geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına başlandı.

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.

Muş'ta AK Parti İl Başkanlığının itirazı kabul edildi. İl genelindeki milletvekilliği seçimi sonuçlarında hata olduğu gerekçesiyle yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından, oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Oyların sayımı sürüyor.

Muğla'da ise AK Parti'nin 13 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuruda 6 ilçe için itiraz kabul edildi. İtirazın kabul edildiği ilçelerde oylar tekrar sayılmaya başlandı. İki ilçe için yapılan itiraz reddedilirken, 5 ilçe hakkındaki itiraz değerlendiriliyor.

- Osmaniye'de itirazı YSK değerlendirecek

Osmaniye'de İYİ Parti, yurt dışından gelen oyların tekrar sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Dilekçe, yurt dışı oylarıyla ilgili olduğu için İl Seçim Kurulu tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.