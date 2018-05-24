Dersten çıkıp seçim çalışmasına koşuyor

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin halk tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

Bir yandan final haftasında sınavlarını vermek için mücadele eden Tatar, sınav sonrasında da hummalı şekilde seçim kampanyasını yürütüyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Tatar, şimdilerde ise 2 heyecanı bir arada yaşıyor.

Adaylık öncesi AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Tatar, siyasetle yakından ilgilenen babasının da etkisiyle "çok yabancı değilim" dediği siyaset sahnesinde gençlerin sesi olmayı hedefliyor.

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - AK Parti'nin Gaziantep 12. sıra milletvekili adayı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar, bir yandan final sınavlarına girerken bir yandan da seçim meydanlarında ter döküyor.

Aday gösterilmesinin çevresindekileri hem çok şaşırttığını hem de "AK Parti sözünde durup gençlere fırsat veriyor" söylemini dile getirmelerini sağladığını anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Aday adaylığım sürecinde genellikle olumlu tepkiler aldım ama az da olsa olumsuz tepkilerle de karşılaştım. 'Üniversite öğrencisisin, derslerin var, finallerin var, bu süreçte siyasete nasıl zaman ayıracaksın' deniyor. Ben küçük yaşlardan itibaren siyasetin içerisinde oldum. Milletvekili kavramının ne olduğunu bilmeden bile, babam nedeniyle siyasi koşuşturmaları biliyorum. Eğer Rabbim nasip ederse hepsine yetişebileceğimize inanıyorum. Umudu olan insanlarız ve yetişiriz."

Adaylığının ardından hayatındaki değişmeyen tek gerçeği "üniversite öğrencisi olmak" diye açıklayan Tatar, "Hatta şu an final sınavından çıkıp yanınıza geldim." ifadesini kullandı.

- Hedefinde gençler var

Seçim sürecinde seçmenlerin tamamına bir kardeş, arkadaş ve evlat ruhuyla yaklaşacağını anlatan Tatar, "Bundan sonraki hayatımda küçüklerimizin ablası, yaşıtlarımıza arkadaş, büyüklerimize de bir kardeş edasıyla hareket edeceğim. Bir anlamda toplumun sesi olarak hayatıma devam edeceğim. Zaten bizim ailemizden ve teşkilatımızdan öğrendiğimiz siyaset anlayışı da bu şekilde." diye konuştu.