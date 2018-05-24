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Dersten çıkıp seçim çalışmasına koşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Gaziantep 12. sıra milletvekili adayı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar, iki heyecanı bir arada yaşıyor - Tatar, bir yandan final sınavlarına girerken, bir yandan da seçim meydanlarında ter döküp, partisine katkı sağlamaya çalışıyor - Tatar: -"Aday adaylığım sürecinde genellikle olumlu tepkiler aldım ama az da olsa olumsuz tepkilerle de karşılaştım"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - AK Parti'nin Gaziantep 12. sıra milletvekili adayı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar, bir yandan final sınavlarına girerken bir yandan da seçim meydanlarında ter döküyor.

AK Parti'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kentlerinden Gaziantep'ten 12. sıra milletvekili adayı olan Tatar, genç yaşında aldığı sorumluğu yerine getirmeye çalışıyor.

Adaylık öncesi AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Tatar, siyasetle yakından ilgilenen babasının da etkisiyle "çok yabancı değilim" dediği siyaset sahnesinde gençlerin sesi olmayı hedefliyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Tatar, şimdilerde ise 2 heyecanı bir arada yaşıyor.

Bir yandan final haftasında sınavlarını vermek için mücadele eden Tatar, sınav sonrasında da hummalı şekilde seçim kampanyasını yürütüyor.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin halk tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

Aday gösterilmesinin çevresindekileri hem çok şaşırttığını hem de "AK Parti sözünde durup gençlere fırsat veriyor" söylemini dile getirmelerini sağladığını anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Aday adaylığım sürecinde genellikle olumlu tepkiler aldım ama az da olsa olumsuz tepkilerle de karşılaştım. 'Üniversite öğrencisisin, derslerin var, finallerin var, bu süreçte siyasete nasıl zaman ayıracaksın' deniyor. Ben küçük yaşlardan itibaren siyasetin içerisinde oldum. Milletvekili kavramının ne olduğunu bilmeden bile, babam nedeniyle siyasi koşuşturmaları biliyorum. Eğer Rabbim nasip ederse hepsine yetişebileceğimize inanıyorum. Umudu olan insanlarız ve yetişiriz."

Adaylığının ardından hayatındaki değişmeyen tek gerçeği "üniversite öğrencisi olmak" diye açıklayan Tatar, "Hatta şu an final sınavından çıkıp yanınıza geldim." ifadesini kullandı.

- Hedefinde gençler var

Seçim sürecinde seçmenlerin tamamına bir kardeş, arkadaş ve evlat ruhuyla yaklaşacağını anlatan Tatar, "Bundan sonraki hayatımda küçüklerimizin ablası, yaşıtlarımıza arkadaş, büyüklerimize de bir kardeş edasıyla hareket edeceğim. Bir anlamda toplumun sesi olarak hayatıma devam edeceğim. Zaten bizim ailemizden ve teşkilatımızdan öğrendiğimiz siyaset anlayışı da bu şekilde." diye konuştu.

Tatar, seçim sürecinde ve sonrasında gençlerle çok sık bir araya geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Seçim sürecinde gençlerin siyasetten ne beklediklerini, ne anladıklarını öncelikli olarak dinleyeceğiz. Gençler büyük bir hazine. Farklı kültürlerden büyük bir hazine çıkarabiliriz. O yüzden önce onları dinleyeceğiz. Gençler eleştiri konusunda daha cesurlar, idealist ve realistler. Onları dikkate almadığımız sürece hata yapma ihtimalimiz artacak. O yüzden önceliğimiz gençler olacak."

Milli Görüşü benimsemiş bir aileye mensup olduğunu dile getiren Tatar, "Dava şuurunu benimsediğim için idol olarak kabul ettiğim insanlardan birisi rahmetli Erbakan Hocamız. Diğeri ise yönetme şekline hayranlığım nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Dersten çıkıp seçim çalışmasına koşuyor

- AK Parti'nin Gaziantep 12. sıra milletvekili adayı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar, iki heyecanı bir arada yaşıyor - Tatar, bir yandan final sınavlarına girerken, bir yandan da seçim meydanlarında ter döküp, partisine katkı sağlamay

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