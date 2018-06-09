Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bugüne kadar Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Söz veriyoruz, inşallah destek sizden, hizmet bizden." dedi.

Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ'ı ziyaret etti.

Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Fakıbaba, sorunların çözüleceğini belirtti. Daha sonra Süleymaniye Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Ahmet Eşref Fakıbaba'ya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fakıbaba, geçmişte olduğu gibi bugün de herkesi kucaklamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "24 Haziran'da Haliliye'den bu kutlu davaya büyük bir destek bekliyoruz." dedi.

Açıksu Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Fakıbaba, "Bugüne kadar Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Söz veriyoruz, inşallah destek sizden, hizmet bizden." diye konuştu.

