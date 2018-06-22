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Destici: 1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'daki oy hedefiyle ilgili olarak, "1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız" dedi.

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'daki oy hedefiyle ilgili olarak, "1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Geredeliler Derneği'ni ziyaret etti. Destici, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarının başlangıcının çok üzerinde bir noktaya ulaştıklarını belirtti. "Gerekiyorsa 1 gün daha uykusuz kalacağız ama gece gündüz çalışacağız" diyen Destici, son dakikaya kadar rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Destici şöyle konuştu: “Giderek yükselen bir grafik var. Yani başladığımız noktanın epey üzerindeyiz şu anda. Ama bunu zirveye taşımalıyız ve eğer inşallah Rabbim nasip ederse 1 Kasım'ın da üzerine çıkabilmeliyiz. Yani hedef bu olmalı. Onun için inşallah bu sinerji, bu enerji, bu inanç bu çalışma bu kardeşlik bu birlik beraberliğinde bereketi olacak buna inanıyorum. Dolayısıyla onu da başaracağımıza inanıyorum inşallah." Cumhurbaşkanlığı yarışını Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını belirten Destici, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlayacağına olan inancını dile getirdi. "İNŞAAT İŞÇİLERİNİN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM" Destici, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Siteler'de inşaat işçilerini de ziyaret etti. Eldiven ve baret takıp bir süre çalışan Destici, daha sonra işçileri dinledi. Destici burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaatta milyonlarca işçi çalıştığını belirtti. Destici, madenciler gibi inşaat işçilerine de yıpranma hakkı verilmesi ve daha erken emekli olabilmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi. Destici, "Tabii inşaatlarda bir hafta boyacı giriyor öbür ay sıvacı giriyor öbür ay fayansı giriyor öbür ay kalıpçı, işte demirci, dolayısıyla inşaatta sürekli olarak çalışamıyorlar Sürekli çalışamadıkları için günlük yevmiye ile ya da götürü hesabı işleri alıyorlar. Bu şekilde yapıyorlar bir taşerona bağlı olarak çalışıyorlar daha fazla olarak da daha çok olarak da ve dolayısıyla da bir kere sürekli olarak ücret alamıyorlar ikincisi pirim emekli olmak için prim gün sayıları çok yüksek 7 bin 200 iş gününü doldurmak zorundalar emekli olmak için. Halbuki bu ağır beden işçiliği isteyen bir iş ve eğer onu doldurmaya kalkarlarsa 60-65 yaşına kadar çalışmakla karşı karşıya kalıyorlar bir kere bunun iyileştirilmesi lazım prim iş günü sayılarının düşürülmesi lazım" dedi. Destici, başta inşaatlar olmak üzere iş kazalarının azaltılması için de çalışma yapacaklarını kaydetti.

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