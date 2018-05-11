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Destici: 15 milletvekili talimatla gitti, talimatla geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP'ye dönmesi ile ilgili olarak, "Talimatla gittiler, talimatla geldiler.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP'ye dönmesi ile ilgili olarak, "Talimatla gittiler, talimatla geldiler. Türk siyasi tarihi açısından büyük bir ayıp olarak yerini aldı" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, makamında Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette Destici, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP'ye dönmesinin sorulması üzerine, "Bu tam bir tiyatroydu" dedi. "Madem 100 bin imza ile aday olunacaktı o zaman bu 15 vekil niye bir talimatla ağlayarak bir başka partiye geçirildi?" diyen Destici, şöyle konuştu: Çünkü gönüllü bir şekilde gitmediler. Daha sonra dönüşleri yine bir talimatla oldu. Yani talimatla gittiler, talimatla geldiler. Bunlar Türk demokrasisine bir ayıp olarak geçti. Çünkü millet şunu istiyor. Millet, 'ben milletvekili hangi partiden seçmişsem, milletvekili o partide devam etsin ve eğer istifa ediyorsa da milletvekilliğinden istifa etsin' istiyor. Çünkü bizde milletvekili genel seçimlerinde oy sadece şahsa verilmiyor. Parti ile birlikte veriliyor. Bunun da bir namus gibi bir şeref gibi taşınmasını istiyorlar. O milletvekilleri tekrar aday yapıldıklarında seçim çevrelerine gittiklerinde hangi hal içerisinde bulunacaklar gerçekten onu da düşünmek lazım. İnsanların bir robot gibi yönetilemeyeceğini de artık herkesin bilmesi lazım. Ben Türk siyasi tarihi açısından büyük bir ayıp olarak Türk siyasi tarihinden yerini aldı. Ben başından beri bunu onaylamadığımızı ifade etmiştik"

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