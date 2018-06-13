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Destici: 24 Haziran seçimleri, yeni sistem için hayati önem taşıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerinin yeni sistemin uygulamaya girmesi için hayati önem taşıdığını ifade ederek,  "Ya Türkiye ileriye gidecek,  büyüyecek, güçlü bir hükümetle, güçlü bir meclisle; ya da kaoslara, krizlere, darbelere geri dönecek" dedi.

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerinin yeni sistemin uygulamaya girmesi için hayati önem taşıdığını ifade ederek, "Ya Türkiye ileriye gidecek, büyüyecek, güçlü bir hükümetle, güçlü bir meclisle; ya da kaoslara, krizlere, darbelere geri dönecek" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu.
Millet ittifakına ilişkin Destici, "Nasıl birliktelik kuracaklar? Hükümette de birlikte mi olacaklar? Mecliste birlikte mi hareket edecekler? Bütün bunları milletimize açıklasınlar" diyerek, şöyle konuştu: "Şimdi bir taraftan bizim ordumuz, kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz , polisimiz Afrin'e operasyon yapıyor PKK'ya karşı. Öbür taraftan Kandil'e operasyon yapıyoruz, ama içerideki bazı siyasetçilerimiz onların uzantıları ile iş tutuyor. Bu olmaz. Bu devlete de ,millete de ihanettir. Dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunu reddediyoruz. Tabi Cumhur İttifakı karşısındaki partilerin oluşturduğu ittifak, Cumhurbaşkanı seçimlerinden ümidini kesmiş en azından mecliste çoğunluğu elde edebilir miyiz , bu şekilde hükümeti ya da Türkiye'yi kilitleyebilir miyiz gibi bir hesap içerisindeler ve bir algı oluşturuluyor. Sanki burada çoğunluk kaybediliyormuş gibi. Ya da efendim işte cumhurbaşkanlığında verin ama mecliste en azından denetim denge sağlansın diye hükümeti ya da devleti kitleme gibi bir organizasyonun ya da bir çalışmanın içindeler. Dolayısıyla ben milletimizin bunu da gördüğünü ve 24 Haziran'da da buna göre oy kullanacağına inanıyorum. Benim Milletimizden bir şüphem yok."

"BU SEÇİM ÜLKEMİZ İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM"
Destici, "milletin 16 Nisan 2017 referandumunda darbe ve kriz üreten sistemden kurtulmak için evet dediğini" ifade ederek, "Kurtuldu ama şimdi cumhur ittifakı karşısındakiler de diyor ki 'Biz o sistemi geri getireceğiz' diyorlar. Ben milletimizin ben buna fırsat vereceğini ya da izin vereceğini asla ve kat'a düşünmüyorum" dedi.
Destici, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu seçim ülkemiz için, milletimiz için önemli bir seçim. Yeni sistemin hayata geçmesi anlamında çok önemli bir seçim. Ya Türkiye ileriye gidecek, Türkiye büyüyecek. Güçlü bir Hükümet ve güçlü bir meclisle Ya da geriye kaoslara, krizlere, darbelere geri dönecek. Yani milletimiz tercihini böyle yapacak" dedi.

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