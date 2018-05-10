DESTİCİ AÇIKLAMA YAPTI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine sürecin başından beri samimi davrandığını söyleyen Destici, "Bugünkü görüşme de bunun bir nevi tezahürüydü. Sadece bu seçim sürecini değil, gündemimizde olan diğer meseleleri de konuşma imkanı bulduk. Ağırlıklı olarak seçim süreci, bu süreçte birlikte yapılacak çalışmalardan diğer konulara kadar hepsinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunma imkanı elde ettik. BBP, Türkiye’nin içinden geçtiği olumlu ya da olumsuz şartların idrakinde. Dolayısıyla biz Cumhur ittifakının içerisinde ya da bütününde yer alma konusunda, ya da ittifakın içinde nasıl yer aldığımız hususu konusunda bu Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları da hesap ederek bilinçli şekilde yer aldık. BBP, bu meselelere geçmişte de çok duyarlı bir siyasi partiydi. Bundan sonra da aynı duyarlılığın üstüne koyarak Türk siyasetinde yer almaya devam edecek" dedi. 'PAZARLIK İÇERİSİNDE OLMADIK' Konuşmasında, "Özellikle hangi illerde BBP bu ittifaka ziyadesiyle katkı sağlayacaksa, oralardan başlamak şartıyla inşallah arkadaşlarımız yer alacaklar" diyen Destici, şöyle konuştu: "Bunlar kamuoyunun değerlendirmesine göre bir kısmı kesin seçilecek yerler, bir kısmı kritik olan yerler, bir kısmı da bu ittifaka daha ziyade katkı sağlamak için listelerde bulunacak arkadaşlar olacak. Onların sayısıyla ilgili şu anda net bir şey söyleyemem. Ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma da hafta başına kadar netleşmiş olur. İçeride de gördük. Biz de bu konuda iyi niyetliyiz. Asla bir pazarlık içerisinde olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok iyi niyetli davranıyor. Cömerttir biliyorsunuz kendisi. İnşallah bu hususta da bize cömert davranacağından hiçbir şüphemiz yok. Ortak çalışmalar yapılacak. Bunların hangi boyutta olacağı, kaç tane olacağı, bununla ilgili netleşmiş bir tarih ya da yer yok."

