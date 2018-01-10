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Destici: BBP, MHP ile Ak Parti birlikteliğinin yanındadır

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "MHP ile Ak Partimizin bu birlikteliğinden, işbirliğinden en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Büyük Birlik Partisi bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak basın mensuplarının gününü kutlayan Destici, daha sonra kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Destici, Türkiye'de milliyetçilerin ve muhafazakarların birlikteliğinin her zaman ülkeye önemli kazanımlar sağladığını söyleyerek, "Biz BBP olarak Türk milliyetçilerinin, muhafazakarların, maneviyatçıların birlikteliğinden işbirliğinden memnuniyet duyduğumuzu, bunu desteklediğimizi, bu işbirliğinin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimizin de katılmasını da arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu birliktelikler, işbirlikleri daha müşahhas bir hale gelecektir. Türkiyemiz, ülkemiz, milletimiz içinde çok olumlu sonuçların doğmasına da sebep olacaktır. Biz de bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızla, AK Parti'yle iki kere görüşme yaptık. Neticede biz BBP olarak başından beri seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini ve partilerin gayri yasal bir şekilde ittifak yapmak zorunda bırakılmamalarını, bunların önünün açılmasının seçimlerde işbirliği yapmasının ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olduğunu bu konuda BBP olarak gerekli adımları atacağımızı uzak durmayacağımızı açık ve net bir şekilde dile getirdik. MHP ile Ak Partimizin bu birlikteliğinden, işbirliğinden, yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. BBP bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır ve bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

Destici, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin hatırlatılması üzerine ise, "Siyasi parti kimliği olan, mensubu olan kimselerin bunu dışarıda konuşmadan önce içeride konuşmasının, içeride paylaşmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Daha doğru olacağına inanıyorum. Siyasi partilerle bağı bulunan kişilerin böyle önemli konularda görüşlerini toplumla, kamuoyuyla paylaşmadan önce kendilerini ait hissettikleri partilerle, onların yetkilileriyle paylaşırlarsa, daha doğru olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

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