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Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dünyada hiçbir ülkenin herhangi bir terör örgütünün parti kurmasına müsaade etmeyeceğini belirterek, “DAEŞ gitse Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?

Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dünyada hiçbir ülkenin herhangi bir terör örgütünün parti kurmasına müsaade etmeyeceğini belirterek, “DAEŞ gitse Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi? HDP’yi PKK’dan ayrı gösterdiğinizde meşrulaştırmış olursunuz. Yüzlerine barış ve insan hakları diye bir maske takmışlar ama arkasında terör var, hain teröristler var” dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Güvenlik-İş Sendikası, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Destici, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında “HDP’nin hukuken PKK’nın partisi olduğunun ispatlanması ve kapatılması gerektiği” yönündeki açıklamaları hatırlatılan Mustafa Destici, şunları söyledi:

“Sokağa çıkın sorun, HDP kimin Partisi derseniz, PKK'nın partisidir cevabını alırsınız bütün vatandaşlarımızdan. E tamam da terör örgütünün partisi olabilir mi? Partisi varsa buna müsaade edilebilir mi? Hangi demokratik ülkede, hangi hukuk devletinde, hangi sistemle yönetilirse yönetilsin, ister parlamenter sistem, ister başkanlık sistemi hangi ülke buna müsaade edebilir? Yani Avrupa’da Almanya’da efendim ya da Hollanda’da olsa Amerika’da olsa hangisi terör örgütünün partisine müsaade eder. Yani mesela diyelim ki DAEŞ gitse Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi? El Kaide gitse Almanya’da parti kursa, Almanya buna müsaade eder mi? Boko Haram gelse Fransa’da parti kursa Fransa buna müsaade eder mi? Yani bizim söylediğimiz açık ve net, bu PKK’nın partisi, yani vatandaşlarımız da bunu böyle bilecek. Onları PKK’dan ayrı gösterdiğimiz zaman, siz meşrulaştırmış oluyorsunuz. Meşrulaştırdığınız zaman da vatandaş onu da normal bir parti, normal oy verilebilecek bir parti olarak değerlendiriyor. Halbuki HDP’nin ve DBP’nin normal bir parti olmadığını, normal bir siyasi parti olmadığını, PKK’nın partisi olduğunu, Kandil’in partisi olduğunu, İmralı’nın partisi olduğunu çok açık ve net bir şekilde topluma anlatmak lazım, ifade etmek lazım. Toplum da bilecek, güneydoğudaki doğudaki vatandaşımız da Anadolu’daki vatandaşımız da kime oy verdiğini bilecek. Yani yüzlerine bir maske takmışlar, barış, insan hakları demokrasi diye ama arkasında terör var, arkasında terörizm var, arkasında PKK var arkasında, YPG var. Arkasında bizim Mehmetçiklerimizi polislerimizi korucularımızı şehit eden, katleden hain kahpe teröristler var. Şimdi onun için ben açık ve net söylüyorum; yani benim söylediklerimi inkar edebilecek, ya da aksini söyleyebilecek birisi varsa, gelsin konuşalım.”

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak Meclis’te gündeme getirecekleri ilk konulardan birinin özel güvenlik görevlilerinin sorunları ve talepleri olacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun Meclis’te olduğu dönemde verdiği yasa teklifi sayesinde özel güvenlikçiler için iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Destici, ancak verilen hakların yeterli olmadığını söyledi.

Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?

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