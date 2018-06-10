Destici: Erdoğan birinci turda seçiliyor

"Bu açıklama İçişleri Bakanımızdan geliyorsa mutlaka bununla ilgili elinde bir takım istihbarat bilgileri vardır diye düşünüyorum, fakat bununla ilgili gerekli tedbirlerin de alındığını ve bir daha darbe girişiminde bulunmaya kalkışacakların da muvaffak olamayacaklarını da söylüyor. Ben buna da yüzde yüz katılıyorum. Artık Türkiye'de inşallah darbeler geride kalmıştır diye düşünüyorum. Ama esas geride kalacağı tarih 24 Haziran ve 24 Haziran'da inşallah cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekili seçimlerinde seçimi kazandığında artık Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlayacak. Ve burada güçlü hükümet güçlü yürütme, gülcü meclis ve bağımsız ve tarafsız bir yargıyla kuvvetler ayrımı da tam yerli yerine oturarak yoluna devam edecektir. Tabi bu darbeciler nereden cesaret alıyor diye baktığımızda dışarıdan cesaret aldıkları, dışarıdan güç aldıkları çok açık ve net. Ama bunun yanı sıra da içeriden de bilerek veya bilmeyerek bu darbecileri cesaretlendiren, ona ümit veren açıklamalar yapan maalesef cumhurbaşkanı adayları, parti genel başkanları ve parti sözcüleri var. İşte örneğin sayın İnce'nin Metin Temel gibi darbeye karşı kahramanca durmuş, her türlü teröre karşı kahramanca mücadele etmiş bir onurlu şerefli kahraman komutanımızın apoletlerini sökeceğinden bahsetmesi işte darbeci generalleri cesaretlendiriyor. Niye apoletlerini sökeceğim diyor, cumhurbaşkanını alkışladı diye. Başbakan merhum Necmettin Erbakan'a küfür eden paşalar oldu biliyorsunuz bu ülkede. CHP onun özleminde olduğunu düşünüyorum. 28 şubatlarda 27 nisan e-muhtıraların verildiği günlerde ordudaki o cunta, o darbe heveslisi paşalar nerden cesaret aldılar? İşte CHP'nin başını çektiği grupların 'Ordu göreve' pankartları ile yürüyüşler, mitingler yapılmasından cesaret aldılar."

'KANDİL'DE AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK'

Kandil'e yönelik operasyonunun kısa sürede tamamlanacağını ve oraya Türk Bayrağı'nın çekileceğini söyleyen Destici, "Şimdi daha önce 'Kandil'e girilemez', 'Kandil'e operasyon yapılamaz' diyenler şimdi de diyorlar ki 'Kandil'de terörist kalmadı ki.' Niye Kandil'e operasyon yapılıyor? Bir Kandil'de hala terör grupları var, sayıları azalmış olsa da. İki, Kandil'in çok önemli anlamı var. Kandil PKK ve türevleri için bir sembol. İnşallah Kandil, güvenlik güçlerimiz tarafından en kısa zamanda ele geçirilecek ve orada ay yıldızlı bayrağımız dalgalanacak. Nasıl Afrin, Fırat Kalkanı harekatı yapıldıysa Kandil operasyonu yapılıyorsa sıra Mahmura da, Sincan'a da, yani PKK, PYD, YPG bunlar hepsi aynı zaten neredeyle mutlaka Türk Silahlı Kuvvetlerin, Mehmetçiğin gücü balyoz gibi inecek ve hepsini mahvedecek, yok edecek ne içeride ne dışarıda bir tane terörist kalmayacak Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'HDP'NİN BARAJI GEÇMEME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

15 ilde 5 bin kişiyle görüşerek anket yaptırdıklarını açıklayan Mustafa Destici, anketlere göre kendilerinin de destek verdiği Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçileceğini söyledi. Destici, "Recep Tayyip Erdoğan, birinci turda seçiliyor. Meclis seçimleri ile ilgili de öyle Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ya da onun arkasında destekleyen içerideki dışarıdaki güçlerin millette bir algı operasyonu yapıyorlar sanki Cumhurbaşkanlığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor ama milletvekilliğinde Cumhur ittifakı azınlığa düşüyor diye asla böyle bir şey yok. HDP'nin barajı geçememe ihtimali çok yüksek. HDP barajı geçemeyecek bana göre. Geçemediği takdirde o zaman Cumhur İttifakı anayasal çoğunluğun üzerine çıkabilir, bizimde içinde bulunduğumuz Ak Parti 400'ün üzerine çıkabilir" ifadelerini kullandı.

