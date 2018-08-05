Destici: İdam teklifini ekim ayında meclise sunacağız

BURSA/(DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da yaptığı açıklamada, "BBP olarak, idam cezasının geri getirilmesi için inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi. Partisinin Bursa Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine Yüksekova'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitlere rahmet diledi. Türkiye'nin, tüm terör örgütlerine karşı hem içeride, hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, bu mücadelenin, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık bulduğunu, ABD başta olmak üzere Batılı güçleri de Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve bir takım yaptırımlar uygulama yönüne itttiğini belirtti.

'EKİM AYINDA MECLİSE SUNACAĞIZ' Teröristler ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Önüme gelirse, imzalarım' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi. İki grup için idam istediklerini ifade eden BBP Genel Başkanı Destici, "Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi, bizzat kurşunu sıkıp benim askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. 'Anayasayı değiştirecek sayımız yok' diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu" diye konuştu.