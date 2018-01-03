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Destici: İran halkı kendi problemini çözecek güçte

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'da yaşanan olaylar ile ilgili olarak, "ABD ve İsrail sevinç çığlıkları atmaktadır. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. İran, İran halkı kendi problemini kendisi çözecek güçte, kudrette ve devlet geleneğine sahip bir ülke" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İran'daki karışıklığa sevinenlerin olduğunu kaydeden Destici, "Başta küresel emperyalist güçler, ABD onun başkanı Trump, İsrail bunların başında gelmektedir ve olayları körüklemektedirler. Sevinç çığlıkları atmaktadırlar ve bütün dünya ile batı başta olmak üzere İran'daki bu iç karışıklıkları destekleme ve çoğaltma yönünde de teşvik edici söylemlerde bulunmaktadırlar. Biz bunu şiddetle reddediyoruz ve İran ve İran halkının kendi problemini kendisi çözecek güçte, kudrette ve devlet geleneğine sahip bir ülke olduğuna inanıyoruz ve inşallah bu süreci de kısa sürede atlatacağından eminiz" dedi.

‘ÇEKİLİN İSLAM DÜNYASINDAN'

İran'ın bundan 30 sene önceki İran olmadığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Yavaş yavaş açık toplum haline gelmeye başlamış, ülkesinde yatırımları fazlalaştırma başlamış, dünya ile entegre olmaya başlamış, ambargolar kalkmış ve neticede şimdi bu süreci yaşamaya başlamıştır. Onun için bizim ülke olarak da buralardan alacağımız dersler vardır. Ve tabii ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün batıya, emperyalist küresel güçlere de çağrımız çok açık ve nettir. Çekilin İslam dünyasından. Kanlı ellerinizi çekin. Bizim sizin paranıza da, pulunuza da, demokrasinize de hiçbir şeyinize de ihtiyacımız yok. Biz kendi işimizi kendimiz çözeriz. Çekilmezler. Neden? Çünkü kepçeyle alıp kaşıkla veriyorlar. Onun için kepçe ile alma işi bitene kadar buralardan çekilme gibi niyetleri, amaçları ve emelleri yoktur. Allah'ın izniyle onlar istemeseler de gün gelecek ve bu topraklardan arkalarına bakmadan kaçıp gitmek zorunda kalacakları günler de inşallah yakındır."

ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Destici, "Beklentilerin ve hedeflerin çok üzerinde. Yani tüketici fiyatları bazında baktığımızda 11.92, üretici fiyatları bazında baktığımızda 15.47. Peki hedeflenen enflasyon rakamları 2017 için nedir diye baktığımızda yüzde altılar, yediler seviyesinde enflasyon rakamları hedeflenmiştir. Yüzde 100 bir hedef sapması olduğunu çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Tabii bu faiz rakamlarına da yansıyacaktır ve dolayısıyla da vatandaşımıza da zam olarak dönmüştür ve yine zam olarak da dönmeye devam edecektir" diye konuştu.

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