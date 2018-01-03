Destici: İran halkı kendi problemini çözecek güçte

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'da yaşanan olaylar ile ilgili olarak, "ABD ve İsrail sevinç çığlıkları atmaktadır. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. İran, İran halkı kendi problemini kendisi çözecek güçte, kudrette ve devlet geleneğine sahip bir ülke" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İran'daki karışıklığa sevinenlerin olduğunu kaydeden Destici, "Başta küresel emperyalist güçler, ABD onun başkanı Trump, İsrail bunların başında gelmektedir ve olayları körüklemektedirler. Sevinç çığlıkları atmaktadırlar ve bütün dünya ile batı başta olmak üzere İran'daki bu iç karışıklıkları destekleme ve çoğaltma yönünde de teşvik edici söylemlerde bulunmaktadırlar. Biz bunu şiddetle reddediyoruz ve İran ve İran halkının kendi problemini kendisi çözecek güçte, kudrette ve devlet geleneğine sahip bir ülke olduğuna inanıyoruz ve inşallah bu süreci de kısa sürede atlatacağından eminiz" dedi.