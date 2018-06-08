ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin daha çok üreterek kalkınacağını söyledi. Destici, “İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğiz” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun iftarına katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün, dış satımından daha fazla ithalat yaptığına işaret etti.

İvedikli sanayicilerin neredeyse sıfır ithalatla ihracata önemli katkı sağladığını anlatan Destici, “Milletimiz size müteşekkir. Sizlerin her alanda desteklenmesi lazım. Çünkü bizim temel problemimiz üretim. Biz üretimi artırmadıktan sonra buna bağlı olarak istihdamı artırmadıktan sonra ekonomideki diğer meseleleri halledemeyiz. Çünkü problem cari açık. Cari açık nereden kaynaklanıyor, dış ticaretten. Yani ihracatla ithalat dengemiz birbirini karşılamıyorsa ve bunu karşılayacak başka ek gelirlerimiz yoksa o zaman cari açıkla karşı karşıya kalırız. Hangi ülkenin cari açığı varsa orada ekonomik problem vardır” diye konuştu.