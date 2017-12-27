Destici: KHK'daki bu madde tekrar ele alınmalı

Son Güncelleme 12 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 27.12.2017 16:03 |12 saat önce

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) maddesiyle ilgili, "Bu madde tekrar ele alınmalı; ya ilgili madde metninde geçen ‘Devamı niteliğindeki…' ifade çıkarılmalı ya da bu maddede cezai muafiyet elde eden sivillerin dokunulmazlıklarının 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu, yarın bir gün bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde net bir şekilde yazılmalıdır" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Güneydoğu'da devam operasyonlar esnasında şehit düşen 3 askere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Terörle mücadele Türkiye'mizin en önemli maddelerinin başında yer alıyor. Geçmişte doğru, eksik mücadele yapıldığı dönemler oldu. Ama bugün terörün tüm unsurlarına karşı sonuç alan bir mücadele var. Biz bu mücadeleyi destekliyoruz. Devletimizin, hükümetimizin yanında olduğu ifade ediyorum" dedi.

‘TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ KABUL EDİLMELİ' Destici, hükümetin asgari ücreti Cuma günü açıklayacağını hatırlatarak "İşçi sendikalarımızın, Türk İş başta olmak üzere talebi çok net ortada. Biz ısrarla vurguluyoruz. Hükümete tavsiyemiz Türk İş'in teklifini gözü kapalı imzalasınlar. İşçi kardeşlerimizle pazarlık konusu yapmasınlar. Bu rakam makul, kabul edilebilir bir rakamdır. Hükümetin bu rakamı imzalamasını önemsiyoruz" diye konuştu. Destici, taşeron düzenlemesi ile ilgili olarak ise, "Bu düzenleme adına hükümete, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. En doğrusu meclisti ama iktidar böyle uygun gördü. Neticede bizim derdimiz üzüm yemektir. Dolayısıyla biz sonuca bakıyoruz" şeklinde konuştu. ‘BU MADDE TEKRAR ELE ALINMALI' Destici, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren kanun hükmünde kararname (KHK) maddesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Bu son düzenlemedeki ilgili kanun maddesi metninin hukuk tekniği açısından eksik olması ve içeriğinde barındırdığı muğlaklıktan ötürü kamuoyunda tartışmalar yaşanmaya başlandı. Bu tartışmalar vehim ve kaygı tazyikiyle de birleşince toplum gerilmeye başladı, haliyle siyasetin dili de maalesef yine bozulmaya başladı. Bu madde 15 Temmuz Darbe Girişimini temel ve esas alıyor lakin, ‘…bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında…' şeklindeki sınırları çizilmemiş, niteliği ve gerekçeleri belirtilmemiş ifadelerden ötürü kafada soru işaretleri üretiyor. Akla gelen ilk soru, gelecekteki eylemlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin devamı niteliğinde terör eylemleri olduğuna ‘kim' karar verecek? Birde ilgili madde bu hâliyle, 15 Temmuz'u değil; bugünü ve yarını da kapsadığı noktasında tereddütleri arttırıyor. Böyle olunca, eylemin türü, şekli, içeriği hakkında niteleme ve sınırlama belirten ifadeler bekleniyor. İşte hükümdeki muğlaklık ve ‘ucu açık' durum buradan kaynaklanıyor. Bu durumu düzeltmek çok zor bir şey değil. Bu madde tekrar ele alınmalı; ya ilgili madde metninde geçen ‘devamı niteliğindeki…' ifade çıkarılmalı ya da bu maddede cezai muafiyet elde eden sivillerin dokunulmazlıklarının 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu, yarın bir gün bir yargıcın yorumuna bırakılmayacak şekilde net bir şekilde yazılmalıdır.