Destici Milletimiz yeni Türkiye'den yana oy kullanacak

ANKARA (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı Bileşenlerinin HDP'nin seçim barajını aşması için mücadele ettiğini" ifade ederek, "Meclis çoğunluğunu birlikte sağlayıp, yasaları PKK ile yapmaya kalkacaklar ama milletimiz buna müsaade etmez" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, medya temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Destici, "Hem Meclis başkanını birlikte seçmeyi hem yasaları birlikte HDP ile yapacaklar. HDP ile yasaları yani PKK'yla. Ve korkarım ki Allah muhafaza etsin öyle bir şey milletimiz müsade etmez de, öyle bir tablo olsa, bunlar anadilde eğitimi de, özerkliği de herhalde getirecekler, kafalarına koymuşlar. Ama milletimiz buna müsaade etmez, ben buna inanmıyorum" dedi.

"Kürt kardeşlerimizle PKK'yi özdeşleştirmek çok yanlış" diyen Destici, "Bizim problemimiz PKK iledir. Bizim problemimiz terör örgütleriyledir, terörledir. Bu çizgi çok nettir" dedi.

"BİZ KÜRTLERLE PKK'YI KESİN ÇİZGİLERLE AYIRIYORUZ"

Destici, "Kürtler bizim kardeşimiz ve biz kürtlerle PKK'yı kesin çizgilerle ayırıyoruz. Bizim kürtlerle ne gibi bir problemimiz olabilir? Hiçbir problemimiz olmaz, tam tersine onlar bizim kardeşimiz. Aynen Arnavutlar gibi, Boşnaklar gibi, Çerkezler gibi. Benim için bir Türkmen neyse bir Kürt te odur. Devletinin, milletinin varlığından yana olan, birlikten beraberlikten yana olan. Böyle bir ayırım yapabilir miyiz biz? Böyle bir şey yapamayız. Onun için bizim problemimiz PKK iledir. Bizim problemimiz terör örgütleriyledir, terörledir. Bu çizgi çok nettir, çok kesindir. Böyle bakmak, böyle değerlendirmek lazım. Onun için Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu cumhur ittifakına oy verecektir" ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi olarak daima yapıcı ve yol gösterici bir tavır izlediklerini belirten Genel Başkan Destici, 24 Haziran seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis ayağının galibinin Cumhur İttifakı olacağını ifade etti. Seçmenin huzur ve istikrardan yana oy kullanacağını vurgulayan Destici, "Milletimizin temsilde adaletin en yüksek olduğu meclisten yana, yeni Türkiye'den yana oy kullanacağına inanıyorum" dedi.