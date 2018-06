Destici Milletimiz yeni Türkiye'den yana oy kullanacak

"YENİ SİSTEME KARŞI ÇIKANLAR ŞİMDİ ONUN ÜZERİNDEN VAATTE BULUNUYOR" Destici, "Bakın şunu görürseniz, 16 Nisan referandumu öncesi toplumda, hatta hayır diyen kesimlerde bile yeni sisteme karşı bir direniş ya da karşı çıkış yok. Gün geçtikçe sistemin olumlu olduğu, iyi olduğu, eski sistemle kıyaslanamayacak derecede Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olduğu gözüküyor. Ve gittikçe de yavaş yavaş toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilmeye ve kabullenilmeye başladı. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarına da baktığımız zaman her ne kadar bir taraftan eskiye döndüreceklerini söyleseler de, öbür taraftan yeni sisteme göre vaatlerde bulunuyorlar. Başkan yardımcılarının kim olacağını açıklıyorlar, onlar da hemen hemen sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeylere benzer şeyler söylüyorlar. Yavaş yavaş alışıyor, alışacaklar, ben onun da farkındayım. Çünkü eskiye dönmek gibi bir şey sözkonusu olmaz. Artık ileriye doğru bir adım atılmış. Artık eski defter kapandı, oraya dönüş olmaz. Ben Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE SEÇİMLERİN EN GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKELERDEN BİRİ"

Destici, Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili de bir sorun olmadığını ve seçmen tercihlerinin sandığa tam olarak yansıyacağını belirterek, "Türkiye seçimlerin bize göre güvenli yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Çünkü her sandığın başında neredeyse, bu şahitlerle birlikte 15 tane adam var. 15 tane kişinin, görevlinin, iktidarı, muhalefeti işte her ittifaktan insanların, her seçime katılan partinin, insanların, hatta dışardan gözlemcilerin sandıklarda olduğu, dışardan kastım yani orayı görevli verme yetkisi olmayan partiler dışındaki yine bizim Vatandaşlarımızdan ya da Sivil Toplum Örgütlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla da bu kadar insanın bulunduğu bir sandıkta, bir kere zaten düşünülemez. Dolayısıyla da biz hayırlı bir şekilde geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

