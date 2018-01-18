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Destici: PKK ile yanlış mücadele edildiği dönemler oldu (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

'TÜRKİYE, 80 MİLYONUYLA KARDEŞTİR'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Van ziyareti kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Zorluoğlu'nun karşıladığı BBP Genel Başkanı Destici, ziyaretiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici şöyle konuştu:

"Van, şu an çok huzurlu bir kentimiz. Geçenlerde Diyarbakır'daydım. Son dönemlerde devletimizin, siz, bölgedeki mülki amirlerimizin kararlı ve cesur duruşunu ve terör örgütlü unsurlarına karşı mücadele azminin burada sonuç verdiğini gördük ve bununda birlikte belediye vasıtasıyla, merkezi yönetim ve yerel yönetimin birleşmesiyle birlikte, gerçekten çok güzel yansımalar oldu. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Van şehrimizin bugünlere gelmesinde, huzur bulmasında ve gerçektende belediye eliyle hizmet bulmasında, büyük emekleriniz var. Rabbim bu hizmetlerinizi daim etsin. Size şahsım,camiam ve milletimiz adına da bu birlikteliğe sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz zaten Bin yıldır kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimizin, kimsenin bozmasına fırsat vermediğimiz gibi, bundan sonra da vermeyeceğiz. Kürdüyle,Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle 80 milyonun hepsi bizim vatandaşımız ve kardeşimiz. Dolayısıyla nifak tohumu ekenlerinde inşallah emelleride kursaklarında kalacaktır."

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu ise, tüm siyasi parti liderlerinin daha çok Van'a gelmesini istediklerini belirtti.

Vali Zorluoğlu,"Van, tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, stratejik ve coğrafik konumuyla, nüfus büyüklüğüyle birçok başka güzellikleriyle daha fazla ilgiyi hak ediyor. Van, birçok yönden büyük bir sıçrayış yapacak potansiyele sahip bir şehir" dedi.

Van'ın terörden usandığını söyleyen Vali Zorluoğlu; "Van halkı artık Van'ın terörle değil, turizmle, sanayi yatırımlarıyla ve hayvancılıkla anılmasını arzu ediyor. Biz de halkımızın bu taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarım bir daha ki sefere gelişinizde Van daha gelişmiş bir şekilde sizi karşılar" şeklinde konuştu.

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