Destici: PKK ile yanlış mücadele edildiği dönemler oldu

Yaşar KAPLAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK ile doğru bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Teröre karşı topyekûn bir mücadele verildiğini ve bunu desteklediklerini belirten Destici, "30 yıldan fazla süre içerisinde PKK'yla doğru mücadele edildiği gibi yalnış, eksik mücadele edilen dönemler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada PKK'nın tüm unsurlarına karşı topyekûn bir mücadele var. Hem dağdaki, hem de şehirdeki teröriste, sivil toplum örgütlerin içine girmiş, devlet kademelerine yerleşmiş, belediye başkanı,milletvekili olmuş bunların tamamına karşı topyekûn bir mücadele var ve biz de bu mücadeleyi sonuna kadar detekliyoruz" dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici beraber geldiği Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ile birlikte Van'daki bir kahvaltı salonunda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları veren Destici, ülkenin içinde bulunduğu şartlara bakarak, daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Suriye'de yaşananların bunun en trajik örneği olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:"İran'da yaşananları da hep birlikte gördük. Biirliğimizi ve kardeşliğimiz çok önemsiyoruz. Kürt, Türk, Türkmen, Arap, Zaza, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi, Sünni hiç bir ayrım gözetmeden etnik yada mesevi anlamda hiç bir ayrım gözetmeden bütün insanlarımızı kucaklamak ve hepsini kardeşimiz olarak görüp, ona göre hareket etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Bizim gibi siyasetçilerin toplumun önünde olan insanların siyasi parti genel başkanları başta olmak üzere temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin bunun başında bulunan kişilerin bu sorumluluğun bu mesuliyetin normal bir vatandaşımızdan kat be kat daha fazladır. Onun için azemi derecede buna dikkat göstereceğiz."KAYYUM ATAMALARINA DESTEKYıllardan bu yana terör belasının ülke insanının arasına nifak ve fitne tohumları ekmeye çalıştığını anlatan Destici, baskı ve şiddet altında hayat mücadelesi verilmesine rağmen birlik ve beraberliğin bozulmadığına dikkat çekti. Destici, bölgedeki kayum atamalarına destek verererek şöyle konuştu: "Vanlı kardeşlerimizin tamamına şükranlarımı sunuyorum. Van'daki yerel yönetimlere kayyum atanması hususunda da parti olarak daha önce defaatle uyarlarımızı yaptık. Seçilmiş insanların ister yerelde ister genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütleriyle aralarına mesafe koymalarına, terör örgütlerine pirim vermemelerine, onların talimatlarıyla hareket etmemelerine, teröre ve teröriste destek vermemeleri noktasında defaatla uyarılarda bulunduk. Bizim yaptığımzı uyarıları devletimizi yönetenlerde yaptı. Ama malesef netice alınmadı. Bu bölgedeki yerel yöneticiler devlete değil, millete değil, PKK'ya ve onun organlarına onun mensuplarına hizmet etmeye devam ettiler. Tabi ondan sonra devlet gereğini yaptı. Ve haklı olarak onları görevden aldı ve onların yerine bu görevi daha iyi bir şekilde ifa edecek yetkilileri atadı.Yeni atanan Belediye Başkanlarının hizmete yoğunlaştığını ve Van halkının da Diyabakır halkı gibi bu hizmetlerden memnun olduğunu gördük.Büyük Birlik Partisi olarak elbetteki önceliğimiz kişilerin mutluluğudur, insanlarımızın mutluluğudur, huzurdur, güvenliğidir, özgürlüğüdür. Devletimizin varlığı, milletimizin ve ülkemizin bütünlüğü de herşeyin üzerindedir." 'TERÖR MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'Etnik köken üzerinden bir ayrımcılık içerisinde olmadıklarını, siyasi görüşünden dolayı da bir ayrımcılık yapmadıklarını anlatan Destici, terör örgütü PKK'ya karşı da doğru bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Destici, 30 yıldan bu yana yürütülen mücadele destek verdiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama bugün geldiğimiz noktada PKK'nın tüm unsurlarına karşı topyeküm bir mücadele var. Dağdaki, şehirdeki teröriste, sivil toplum örgütlerin içine girmiş, devlet kademelerine yerleşmiş, belediye başkanı olmuş milletvekili olmuş bunların tamamına karşı topyeküm bir mücadele var ve bizde bu mücadeleyi sonuna kadar detekliyoruz. Devletimizin ve milletin yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum. Bu mücadele yapılırken devletimiz şu hassasiyeti de başından itibaren gösteriyor. Hukuk içinde kalarak bu mücedeleyi sürdürmenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu asla unutmamak gerekir. Geçtğimiz yıllarda özellikle 90'lı yıllarda hukuk dışına çıkılarak dönem dönem tabi devletin kararı olarak değil bir takım bölgedeki askeri yada sivil brokrasinin hukun dışına çıkılarak güya terörle mücadele ediliyor anlamında teröristle halkı aynı kefeye koyduğu uygulamalarında Türkiye bedelini ödedi. Biz o dönemde bunların yalnış olduğunu ifade de ettik.Geçmişte yaşanan acıların yada yalnışların bir daha asla tekrarlanmaması lazım. Bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi hukuk içerisinde, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalarak ve en önemlisi de bölgedekikardeşlerimizin hassasiyetlerine duyarlılık göstererek onların güvenliğini, onların refahını, onların özgürlüğünü ön plana alarak yapmak zorundadır. Bölge insanını dinleyerek, bölge insanını muhattab alarak bu süreç sürdürülmelidir."Destici, terörle mücadele edilirken, bölge halkının muhatap alınması gerektiğini de belirterek, şöyle devam etti:"Terörle mücadelede kararlar alınırken ya da bölge ile ilgili kararlar alınırken bunlar; yatırım, bir takım idari kararlar olabilir. Hepsi ile ilgili mutlaka ama mutlaka bölge insanının muhattap alınması bize göre zaruridir. Geçtğimiz süreçte adına 'Çözüm süreci' denilen bizim çözümü getirmediğini iddia ettiğimiz ön gördüğümüz o süreçte de biz şunu demiştik. Dedik ki 'Muhatab olarak PKK'yı yada onun uzantılarını muhatap almayın, bölge insanını alın. Bölgedeki bütün siyasi partilerin temsilcilerini alın. Bölgedeki manevipınarların öncülerini alın, bölgedeki sivil toplum örgütlerini, oda temsilcilerini muhatap alın. Bunlardan bir muhattab heyetini kurarak bölgde terör nasıl yok ederiz. Bölgeyi nasıl kalkındırırırız, bölgemiz hala Türkiye'nin gelir dağılımdan en az pay alan işsizliğin en yoğun olduğu okuma yazma oranın eğitim sevyesinin en düşük olduğu kalkınmanın düşük olduğu bölgemizdeki bu problemleri nasıl çözebiliriz bütün bunlarla ilgili bölge insanıyla muhattab alarak çözüm önerini ortaya koyalım' dedik.Bugünde bu böyle yapılmalıdır. Evet bugün terörle ilgili ciddi bir mücadele var. Önemli mesafeler alınmıştır. Ama bu mücadeleyi bu alınan terörle mücedelede kazınılan bu zaferi bu başarıyıkalıcı hale getirmenin yolu bölge insanlarıyla oturup konuşup onlardan bir muhattaplık heyeti korup şu anda ne yapacağız bundan sonra ne yepacağız konuşup onlarla birlikte bir yol haritası çizmeliyiz."