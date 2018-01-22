Destici: PKK, YPG, PYD yaptığının bedelini ödeyecek

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG, PYD yaptığının bedelini ödemektedir ve ödeyecektir” dedi.

​Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de PKK, YPG, PYD terörist gruplarına yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçerideki PKK ve onun sözcüleri, yandaşlarının sivil yerleşim yerleri bombalanıyormuş işte siviller yaralanmış, sivillere zarar veriyormuş, bu harekat meşru değilmiş, bu harekat yanlışmış sözlerine sert bir dille tepki gösteren Destici, şunları söyledi:

"Bizim bunlardan başka türlü bir açıklama beklememiz de mümkün değildi. Çünkü düşman düşmanlığını hain de hainliğini yapacak. Yani bunlar bizi şaşırtmamıştır. Onlar da kulağını açsın ve iyice dinlesinler ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bugün Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG, PYD yaptığının bedelini ödemektedir ve ödeyecektir. Onunla birlikte onların yanında saf tutanlar, alkış tutanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekmeğini yiyip suyunu içenler de elbette onlarla birlikte hesabını vereceklerdir. Artık bu ülkede vatan hainlerine ya da vatan hainleri ile iş tutan işbirlikçilere müsamaha gösterilemez. Bugüne kadar devletimiz müsamahalı ve iyi niyetli davranmıştır ve dolayısıyla da bu meseleleri suhuletle çözme yolunu tercih etmiştir. Ama artık bıçak kemiğe dayanmıştır. İçeride ve dışarıda teröre karşı topyekûn bir mücadele sergilenmektedir ve bundan da teröristler başta olmak üzere teröristlerin yanında duranlar da en şiddetli bir şekilde nasibini alacaktır.”