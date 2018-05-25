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Destici, seçim çalışmalarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "AK Parti'nin seçim beyannamesi, çok doyurucu ve kapsayıcı. Özellikle 3600 ek gösterge bekleyen polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Bunların yıllardır yaşadığı büyük hak mağduriyetinin giderileceği müjdesi verildi. Bu beni ziyadesiyle memnun etti"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "AK Parti'nin seçim beyannamesi çok doyurucu ve kapsayıcı. Özellikle 3600 ek gösterge bekleyen polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Bunların yıllardır yaşadığı büyük hak mağduriyetinin giderileceği müjdesi verildi. Bu beni ziyadesiyle memnun etti." dedi.

Destici, cuma namazını Şentepe Muradiye Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra seçim çalışmalarını Şentepe'den başlattı. Destici, bölge esnafını ziyaret etti ve sorunlarını dinledi.

Bir gazetecinin AK Parti'nin dün açıklanan seçim beyannamesiyle ilgili sorusu üzerine Destici, AK Parti ile yapılan ittifak çerçevesinde cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsattı.

Sloganlarını, "Oylar AK Parti'ye, Büyük Birlik Meclise" olarak belirlediklerini ifade eden Destici, şunları söyledi:

"AK Parti'nin seçim beyannamesi çok doyurucu ve kapsayıcıydı. Özellikle hak mağduru olan kesimlerimiz vardı. İşte 3600 ek gösterge bekleyen polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Bunların yıllardır yaşadığı büyük hak mağduriyetinin giderileceği müjdesi verildi. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Eski statların yerine millet bahçelerinin yapılacak olması çok önemli. Dış politikayla ilgili vurgular gerçekten çok gerçekçiydi."

Destici, ekonomi anlamında şu anda Türkiye'ye bir operasyon çekildiğini, dövizdeki artışın tamamen seçim ve seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olduğunu söyledi.

Bu arada, bir vatandaşın, "Sizin buraya gelmenizden bile rahatsızlık duyuyor FETÖ'cüler." sözleri üzerine Destici, "Bundan sonra daha sık geleceğiz." dedi.

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