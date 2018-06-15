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Destici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi.

Destici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktır

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi. İnşallah bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler en kısa zamanda yakalanır ve hukuk önüne çıkarılır" dedi.

Mustafa Destici , bayram namazını Ankara'daki Tacettin Sultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Destici, Ramazan Bayramı'nın Türk ve İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.
24 Haziran seçim sürecinde herkesin eleştirilerini yapacağını ve kendisini anlatacağını belirten Destici, "Ancak kamplaştırıcı, ayrıştırıcı söz ve davranışlardan uzak durmamız lazım" dedi. Destici, seçim sürecinin güzel bir atmosferde geçtiğini, ancak dün Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partililere karşı "provokatif" bir saldırı olduğunu ifade etti. Mustafa Destici şöyle konuştu: "Ben evvela bu saldırıyı yapanları ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığımı ve lanetlediğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bunların failleri arkasındaki güçlerle birlikte bulunur, hukuk önüne çıkarılırlar ve hak ettiği cezayı da alırlar. Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum."

Destici, bu tür saldırıların milletin birlik ve beraberliğine asla zarar veremeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu tür saldırılar birliğimize beraberliğimize asla ve kat'a zarar veremeyecektir ve mutlaka inanıyorum ki bu saldırıyı gerçekleştirenler de hak ettiği cezayı alacaktır. Bundan sonra milletimizin her bir ferdinin, Türkiye'nin her coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizin sakin olması, bu tür provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi. Biz bugünlere kadar bu tuzağa düşmedik. Kürt ,Türkmen, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi , Sünni bu topraklarda birlikte yaşadık yine birlikte yaşayacağız ve inşallah hep birlikte el ele vererek terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele ederek terör belasından da önümüzdeki süreçte kurtulacağımıza yürekten inanıyorum."
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, daha sonra cami avlusunda bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)

Destici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktırDestici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktırDestici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktırDestici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktır

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