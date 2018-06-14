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Destici: Teröristleri barındıran ülkeler, açıkça düşmanlık yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, batılı ülkelerin, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine çifte standart uyguladığını belirterek, "Onları barındıran ülkeler, açıkça düşmanlık yapıyorlar" dedi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, batılı ülkelerin, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine çifte standart uyguladığını belirterek, "Onları barındıran ülkeler, açıkça düşmanlık yapıyorlar" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Destici'yi, cemiyet binasında Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Toplantı salonunda basın mensuplarıyla sohbet eden Destici, Adil Öksüz'ün ailesinin Amerika'da olduğunun ortaya çıkmasını değerlendirdi. Almanya'da 10 binlerce PKK üyesinin bulunduğunu kaydeden Destici şöyle konuştu: "Genel itibariyle batının özellikle Türkiye'nin mücadele ettiği teröristlere karşı samimiyetsiz bir şekilde çifte standart uyguluyor. Bu durum PKK için de, FETÖ ve PYD için de geçerli bir durum. Bugün Almanya'ya gidilse, 10 binlerce PKK üyesini bulursunuz. Dernekleri var. Her türlü faaliyeti yapıyorlar. Hatta siyasilere verilmeyen imkanlar onlara veriliyor. Aynı şekilde FETÖ'nün orada faaliyetlerini rahat bir şekilde yaptığını görürsünüz. Maalesef Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu terör örgütü mensupları için bir liman oldu. Koruyup kollayarak Türkiye'ye karşı kullanmak için bir malzeme olarak ellerinde tutuyorlar. Amerika da bu işin içerisinde, bu zamana kadar bu konuda içim hiç rahat olmadı. Açık ve net şekilde nerede kaldıkları, oturdukları, fotoğrafları gözüküyor. Türkiye bunların iadesi ile ilgili açık talepleri var. Ama bunların hiçbiri yerine getirilmiyor. Bunun örneğini Yunanistan'da gördük, orada geziyorlar. Biz bu anlamda Avrupa'yı kınıyoruz. Teröre karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Orada kollandıkları zaten belliydi. Onları barındıran ülkeler, açıkça düşmanlık yapıyorlar." Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, ziyaretinden dolayı plaket verdiği Destici'ye teşekkür etti.

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