Destici: Türkiye'nin en kapsamlı sınır ötesi operasyonu yapılıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk ordusunun Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik çok ciddi bir operasyon yürüttüğünü belirterek, "Cumhuriyet tarihinin sınır ötesine yapılan en kapsamlı operasyonudur bu askeri harekat" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Destici Hatay'ı ziyaret etme amaçlarının Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçiğe destek olan şehir halkına teşekkür etmek olduğunu söyledi. Ziyarette konuşan Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman ordusu, hem uç güvenliğini garanti altına almak, hem de sınır ötesini teröristlerden temizleme adına çok ciddi bir operasyon başlattı. Cumhuriyet tarihinin sınır ötesine yapılan en kapsamlı operasyonudur bu askeri harekat. Tabi başarılı bir şekilde, planlandığı gibi yürütülüyor ve biz de yakından takip ediyoruz. Kahraman ordumuza hem içerde, hem de dışarıda terör örgütleriyle mücadelede, özellikle bölgede olmamız hasebiyle Afrin operasyonunda, Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diliyoruz" dedi.
Operasyona katılan Mehmetçiği, adeta düğüne uğurlar gibi gönderen bölge halkına teşekkür eden Destici, şöyle devam etti:
"Tabi bölge halkımızın gerçekten bu operasyona verdiği destek, Türkiye tarafından, milletimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Özellikle roket saldırısına maruz kalan bölgemiz halkının tüm bunlara rağmen bölgeye ve ordumuza sahip çıkması, Mehmetçiği buradan sanki bir düğüne uğurlar gibi uğurlaması, her kesimiyle maddi, manevi sahip çıkması gerçekten, Türk Milletinin bölgemizde yaşayan halkımıza karşı bir vefa borcu da gelişti. Dolayısıyla bölge halkımıza da sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Hassa'ya, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a tüm Hatay ve Kilis'e teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
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