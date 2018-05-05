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Destici Yiğidolar ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: "(Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı) CHP, eğer nasıl bir seçime gittiğimizi anlamış olsaydı, hem adayını çok daha erkenden ortaya çıkarırdı hem de gerçekten daha farklı bir aday profili ortaya çıkardı diye düşünüyorum"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "CHP eğer nasıl bir seçime gittiğimizi anlamış olsaydı, hem adayını çok daha erkenden ortaya çıkarırdı hem de gerçekten daha farklı bir aday profili ortaya çıkardı diye düşünüyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde, İzmir Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Urhan ve beraberindekilerle görüştü.

Mustafa Destici, görüşmede yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin ülke, millet, devlet, Türk ve İslam coğrafyası ile cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları, seçime katılan tüm siyasi partiler ve seçmenler için hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sandıkta milletimiz kimi seçerse elbette ki başımızın üzerinde yeri olmalıdır ve olacaktır." diye konuştu.

İttifak düzenlemesine başta anamuhalefet olmak üzere bazı siyasi partilerin karşı çıktığını belirten Destici, "Bugün karşı çıktıkları ittifak yasasının bir sonucu olan ittifaklara sımsıkı sarılmış vaziyetteler." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu hatırlatması üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'nin ortaya çıkardığı adayın isminden çok, daha hala nasıl bir seçime gittiğimizi anlayamadığını, idrak edemediğini düşünüyorum. CHP, eğer nasıl bir seçime gittiğimizi anlamış olsaydı, hem adayını çok daha erkenden ortaya çıkarırdı hem de gerçekten daha farklı bir aday profili ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Hala eski sistemle Türkiye yönetiliyormuş gibi bir yanılgı, aldatmaca ve hayal dünyası içerisindeler."

Destici, "Cumhur İttifakı olarak birlikte miting yapılacak mı?" sorusuna ise "Ayrı yapacağımız çalışmalar da olacak. Mutlaka birlikte yapacağımız çalışmalar da olacak. En üst düzeyde nasıl katkı sağlayacaksak, o şekilde sahada olacağız." yanıtını verdi.

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