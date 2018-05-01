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Destici'den 1 Mayıs mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: - "1 Mayıs alın teriyle emeğini kazananların bayramıdır. Bunun için 1 Mayıs bayram havasında kutlanmalı ve her kesim bu sorumluluğunu yerine getirmelidir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "1 Mayıs alın teriyle emeğini kazananların bayramıdır. Bunun için 1 Mayıs bayram havasında kutlanmalı ve her kesim bu sorumluluğunu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, 1 Mayıs'ın birilerinin meydanları kargaşa ve çatışma alanına çevireceği gün olmadığını belirterek, "1 Mayıs işçi bayramıdır. 1 Mayıs alın teri ile emeğini kazananların bayramıdır. Bunun için 1 Mayıs bayram havasında kutlanmalı ve her kesim bu sorumluluğunu yerine getirmelidir." uyarısında bulundu.

Genel Başkan Destici, işçi ve memurların sorunlarının bir an evvel giderilmesi gerektiğine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ın, barış ve huzur içinde kutlanmasını temenni ediyorum. Biz alın terinin ve sarf edilen emeğin yanındayız. Rızkını alın teriyle kazanan bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor ve tebrik ediyorum.
İş kazalarında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.
Bayramın birliğimize yüksek katkı sağlaması inancıyla işçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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