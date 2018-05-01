Destici'den 1 Mayıs mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "1 Mayıs alın teriyle emeğini kazananların bayramıdır. Bunun için 1 Mayıs bayram havasında kutlanmalı ve her kesim bu sorumluluğunu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.
BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Destici, 1 Mayıs'ın birilerinin meydanları kargaşa ve çatışma alanına çevireceği gün olmadığını belirterek, "1 Mayıs işçi bayramıdır. 1 Mayıs alın teri ile emeğini kazananların bayramıdır. Bunun için 1 Mayıs bayram havasında kutlanmalı ve her kesim bu sorumluluğunu yerine getirmelidir." uyarısında bulundu.
Genel Başkan Destici, işçi ve memurların sorunlarının bir an evvel giderilmesi gerektiğine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:
"1 Mayıs'ın, barış ve huzur içinde kutlanmasını temenni ediyorum. Biz alın terinin ve sarf edilen emeğin yanındayız. Rızkını alın teriyle kazanan bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor ve tebrik ediyorum.
İş kazalarında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.
Bayramın birliğimize yüksek katkı sağlaması inancıyla işçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
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