Destici'den 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 1919'da başlatılan mücadeleyle Türk milleti ve devletinin ebediyete kadar yaşama azminin ve kararlılığının bütün dünyaya gösterildiğini vurgulayan Destici, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin ve milletin içinde bulunduğu kötü durumundan kurtulmasının yegane yolunu Anadolu'nun harekete geçirilmesi olarak, erken teşhis eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, padişahın geniş yetkilerle donatıp askeri müfettiş olarak görevlendirmesiyle Anadolu'ya geçmiş ve kutlu mücadelenin kıvılcımını 19 Mayıs 1919'da yakmıştır. Anadolu insanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesinde her türlü fedakarlığı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı istiklal mücadelesinin, Anadolu'da Türk milletinin desteğiyle büyüdüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanıp hedefine ulaştığını belirtti.

Destici, Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin var olma mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise dirilişinin sembolü olduğuna işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin ateşten gömlek giydiği zor yıllarda, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayarak verdiği destansı mücadelenin kutlu bir sonucudur. Millet ve devletimizin yıkılıp parçalanmasını isteyen şer odaklarının bugün de süren sinsi ve kirli oyunlarını bozmak, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak verilen şanlı mücadelenin ruhunu her daim hafızalarımızda taze tutmakla mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

19 Mayıs'ın, milletin hafızasına, "kendisine kefen biçilen bir milletin yeniden ayağa kalkmaya başladığı gün olarak" geçtiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Türk milleti, boynuna asılan 'hasta adam' yaftasını kırıp atmış, ona kefen biçenlere bu toprakları dar ederek, tarihi misyonuna sahip çıkmıştır. 19 Mayısları, Türk gençliğini, milli benliğine sahip çıkmaya ve vatanın bölünmezliği, milletin birliği, ülkenin tekliği konusunda daha yoğun bilinçlendirmeye vesile kılmalıyız. Ne mutlu ki milletimiz mücadele azmini, birlik ve bütünlüğünü, 19 Mayıs 1919'daki gibi diri tutmaktadır. Yıllar önce yeniden ateşlenen bağımsızlık meşalesi, ekonomide, siyasette, kültürde ve her alanda 21. yüzyıla da ışık tutmaktadır. Bu vesileyle milli mücadele önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşlarına Allah'tan rahmet diler, milletimizin bayramını şahsım ve Genel Başkanı olduğum Büyük Birlik Partisi adına tebrik ederim."

