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Destici'den "23 Nisan" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: - "Atalarımızdan 23 Nisan 1920'de bağımsız, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık. Gelecek nesillerimize de özgür, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Atalarımızdan 23 Nisan 1920'de bağımsız, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık. Gelecek nesillerimize de özgür, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz." ifadesini kullandı.

Destici, TBMM'nin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Destici, bugünün çocuk bayramından öte derinlikle düşünmeye ihtiyaç duyulan asli anlamı olduğunu belirtti.

Egemenliğin paylaşılamaz, vazgeçilemez ve devredilemez bir değer olduğunun altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Atalarımızdan 23 Nisan 1920'de bağımsız, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık. Gelecek nesillerimize de özgür, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Nasıl geçmişimizin bizim üzerimizde hakları varsa, gelecek nesillerimizin de bizlerin üzerinde hakları vardır. Kurucu iradenin 23 Nisan'ı 'Egemenlik Bayramı' olarak çocuklara hediye etmesinin altında yatan incelik ve gerçek de budur."

Destici, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerini ve Birinci Meclis üyelerini şükranla andığını ifade etti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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