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Destici'den AK Parti Ankara İl Başkanlığını ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(Cumhur İttifakı) Birtakım olumsuz emelleri, hesapları boşa çıkartmıştır. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın seçimdeki başarısına ilişkin, "Birtakım olumsuz emelleri, hesapları boşa çıkartmıştır. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur." dedi.

Destici, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ankara'dan milletvekili seçilmesinin ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirterek, "Birtakım olumsuz emelleri, hesapları boşa çıkartmıştır. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur." diye konuştu.

Yeni sistemin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Destici, "80 darbesinden sonra ilk defa TBMM'de temsilde adalet bu kadar yüksek derecede sağlanmıştır. Hemen hemen yüzde 100'e varan bir temsilde adaletle seçim sonuçları neticelenmiştir. Seçime katılan tüm partilerimiz, hemen hemen tüm kesimler TBMM'de temsil imkanı bulmuştur. Bu da Türk demokrasisi açısından çok güzel bir sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletin milli iradeye olan inancı seçimlere yansıdı"

Milletin milli iradeye olan inancının seçimlere yansıdığına işaret eden Destici, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçları açıklanana kadar doğru, hızlı, tarafsız ve güvenli bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Destici, basın mensuplarının da seçimlerde önemli bir sınav verdiğine dikkati çekerek, "Basınımız bu anlamda önemli ve başarılı bir sınav vermiştir. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere, diğer basın ve medya kuruluşlarımız da olumlu bir çalışma ortaya koymuşlardır. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Destici, şunları kaydetti:

"AK Parti listelerinden aday olduk. AK Parti de TBMM'de en yüksek gruba sahip, hemen hemen tek başına 300'ün üstünde çoğunluğu sağlamaya çok yakın bir grupla temsil edildi. Biz de BBP olarak Meclis'te temsil imkanı bulduk. Bunlardan daha önemlisi çok uyumlu, kardeşçe bir çalışma gerçekleştirdik. Ankara'da ve diğer illerde bütün adaylarımız hangi sırada olursa olsun büyük bir gayretle çalıştılar, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti listelerinin başarılı çıkması anlamında."

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

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