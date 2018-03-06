Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor

Gazetecilerin 'ittifak' ile ilgili sorularını yanıtlayan BBP Lideri Destici, 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişikliğine gidildiğini, o değişiklikte 'evet'ten yana tavır aldıklarını hatırlattı. Destici, Meclis'teki uyum yasaları paketine ilişkin de öneri ve tekliflerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere HDP hariç tüm siyasi partilerle paylaştıklarını söyledi. Pakette daha çok 'Seçim Yasası' ile ilgili değişiklikler olduğunu ve buna da itirazların olduğunu kaydeden Destici, şunları söyledi:

"Tabi burada itiraz edenlerin itirazına baktığımı zaman CHP başta olmak üzere. Bir heyet kurdular ve bütün siyasi partileri ziyaret ediyorlar, bize geldiler. 'Nesine itiraz ediyorsunuz kardeşim?'. 'Seçim bölgelerinin birleştirilmesine itiraz ediyoruz. Sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmasına itiraz ediyoruz. İttifak yapan partilerin o ittifak toplamı yüzde 10'u geçince barajdan geçmiş olmasına adil bulmuyoruz. Buna itiraz ediyoruz' diyerek, itirazlarını sıralıyor. Ama bu itirazlarına baktığınız zaman şahsen bana göre bunların hiçbirisi doğru değil, doğru gerekçe ve itirazlar değil. Seçim çevreleri neden birleştiriliyor, neden böyle bir şeye ihtiyaç var. özellikle PKK'nın, terörün etkili olduğu bölgelerde PKK bir köye gidiyor, diyor ki 'Kaç oy var, 100 oy.' Kendisi alıyor kullanıyor ve 'İtiraz yok' diyor. Orada 5 köyü birleştirdiğin zaman PKK'nın şansını ortadan kaldırıyorsunuz. CHP bunun neresine itiraz ediyor anlamıyorum. Öbür taraftan sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmalarına itiraz ediyor. HDP'li olacağına, devlet memuru olsun yani. Çünkü kim verecek sandık kurulu başkanlarını ilk 4 parti. Bunun içinde HDP de var, CHP var, MHP var ve AK Parti var. Bir kere HDP'ye itirazımız, HDP'li olmasına ses çıkarmıyor ama devlet memuru olmasına itiraz ediyor. Devlet memurları bizim insanımız, bizim vatandaşımız değil mi? Dolayısıyla bu iki unsur seçim güvenliği bakımından itiraz etmelerinin hepsinin altı boş. İttifak eden partilerden, diyelim ki AK Parti-MHP-BBP ittifak yaptı. Bunların toplam oyu yüzde 10'u geçince ki, 50'yi de geçecek zaten inşallah, bunların hepsi barajı geçmiş olacak. Diyorlar ki 'Bu adaletsizlik?', 'Niye adaletsizlik olsun?' Öbür tarafta sen de birileriyle ittifak yaptığın zaman aynı şartlar senin için de geçerli sadece buraya mahsus değil."