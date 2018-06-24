Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre Destici, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

