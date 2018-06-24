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Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre Destici, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan

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