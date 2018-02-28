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Destici’den MHP’li Kalaycı’ya cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:27 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın "Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz" sözlerine cevap verdi.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın "Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz" sözlerine cevap verdi. Destici, "İttifak hakkında istikametimizi zaten belirlemiştik, bu çizgide ilerliyoruz. Kimseye müdana etmiyoruz, doğru bildiğimizi yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi, tecrübesinin ve kadrolarının müstakbel süreçte ülkemize olumlu katkılar sunacağını düşünüyoruz" dedi. BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 28 Şubat sürecini değerlendiren Destici, “Bundan tam 21 yıl önce bu ülke darbeci zihniyetlerin, onların arkasındaki küresel emperyalist güçlerin kışkırtması, yönlendirmesi, cesaretlendirmesi hatta emretmesiyle birlikte Türkiye’de postmodern bir darbe gerçekleştirdiler. Bu darbeyi gerçekleştirdiklerinde de bin yıl sürecek gibi çok büyük afaki laflar ettiler. Bu milleti tanımadıkları için, bu milletin özünden olmadıkları için böyle afaki laflar ettiler. Millet çok sürmeden ‘milli irade’ dedi. Hep birlikte olma arzusu ortaya çıktı. O günlerde çoğu kişinin kaçtığı, kafasını bir yerlere sakladığı bir dönemde şehit liderimiz Muhsin Başkanımız çıktı ve şu tarihi sözü söyledi: Namlusunu millete döndürmüş tanka selam durmam. Bizler onun emanetini taşıyan dava arkadaşları olarak 15 Temmuz gecesi aynı duruşu gösterdik. Bundan sonra da kim kime karşı yaparsa yapsın, biz darbenin her türlüsünün karşısındayız” dedi. ‘TÜRKİYE’YE İADESİNİ ENGELLEDİLER’ Çekya’da gözaltına alınan ve çıktığı duruşmada serbest bırakılan terör örgütü liderlerinden Salih Müslim hakkında tepkisini dile getiren Destici, şöyle konuştu: “Salih Müslim denen YPG, PYD terör örgütünün liderlerinden bir tanesi Çekya’da kırmızı bültenle arandığı için yakalandı. Ve Türkiye iade talebi istedi. Sonuçta ne oldu, serbest bırakıldı. Yani emperyalistler devreye girdiler ve terör örgütünün liderlerinden bir tanesini serbest bıraktırarak Türkiye’ye iadesini engellediler. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye kendi iradesiyle bunların hepsini yakalayacak ve hesabını soracaktır.” ‘CHP YA DA DİĞERLERİ NEDEN RAHATSIZ OLUYOR’ Ak Parti ile MHP arasında yapılan ittifak sürecine ilişkin yapılan eleştirileri değerlendiren Destici, “Ak Parti ve MHP’nin hazırlamış olduğu bizim de dışarıdan görüş ve önerilerimizi ilettiğimiz teklif Meclise sunuldu. Meclis ilk komisyon toplantısını yaptı ve alt komisyona gönderildi. Çalışmalar bittikten sonra da Meclis Genel Kurulu'na gelip, yasalaşacak. Partilerin ittifak yaparak seçime girecek olmasından CHP ya da diğerleri niye rahatsız oluyor? Bu yasa birkaç parti için Meclise sunulmadı ki. Tüm siyasi partilerin bu süreçte destek vermesini arzu ediyorum. Ak Parti, MHP ve BBP ittifak yapma konusunda ilkesel olarak anlaştı. Başka siyasi partiler de bu ittifaka eklenebilir. Süreyle ilgili de bir kısıtlama yok. Burada hepimizin siyasi adımlarına, diğer siyasi partilerin kararlarına saygı duyması lazım” diye konuştu. ‘BBP 25 YILLIK BİR SİYASİ HAREKETTİR’ Destici, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” sözlerini ise şu şekilde değerlendirdi: “Bu konuda düşüncelerimizi sizinle paylaştık. Cumhur İttifakı içerisinde olduğumuzu söyledik. Yalnız bazı kavramlar üzerinde daha net şeyler söylememiz gerekiyor. Bu Büyük Birlik Partisi 25 yıllık bir siyasi harekettir. Dikkat edin, bizler sadece bir siyasi parti değiliz, biz dinamik bir siyasi hareketiz. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi olumlu enerji üreten ve sinerjisi de olan bir harekettir. Keyfiyet, yani nitelik anlamında, nerede duruyorsak, kimin yanındaysak oraya olumlu ve algılar, katkılar üretmişizdir. Aziz milletimizin indinde ve algısında da Büyük Birlik Partisi vizyonu ve algısı budur. İttifak hakkında istikametimizi zaten belirlemiştik, bu çizgide ilerliyoruz. Kimseye müdana etmiyoruz, doğru bildiğimizi yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi, tecrübesinin ve kadrolarının müstakbel süreçte ülkemize olumlu katkılar sunacağını düşünüyoruz. Mümkün oldukça sahici davranmaya çalışıyor, siyaset üretmeye çalışıyoruz. Başta dedik ya siyaseti meslek algısıyla yapmıyoruz. Bu noktada bize ihtiyaç duyulacaksa ki; duyuluyor.”

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