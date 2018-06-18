Destici’den milletvekili dağılımı yorumu

ANKARA(DHA)Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhur İttifakı, HDP barajı aşarsa 350’lerde milletvekili çıkarır, aşamazsa 400’e ulaşabilir” dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN Türk’te katıldığı programda soruları yanıtladı. Destici bir soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda rahatça kazanacağını söyledi. Mustafa Destici, milletvekili dağılımına ilişkin öngörüsünü de şöyle açıkladı:“HDP barajı aşarsa Cumhur İttifakı 350’lerde milletvekili çıkarır. HDP’nin barajı aşmaması durumunda bu sayıların 400’e ulaşabileceğini görüyorum. HDP’nin barajı aşmama ihtimali çok yüksek, aşmaması da lazım çünkü HDP eşittir PKK. Bunu bizim de özellikle Kürt kardeşlerimize çok açık anlatmamız lazım. Bazı siyasetçilerimizi kınıyorum. Hayret etmenin ötesinde kınıyorum. Selahattin Demirtaş’ın ayağına gitmeler, ziyaret etmeler, onun serbest bırakılmasını talep etmeler, Kürdistan’dan bahsetmeler, ana dilde resmi dilde eğitimden bahsetmeler, özerklikten bahsetmeler bunlar tamamen PKK’yı meşrulaştıran ve PKK’nın ekmeğine yağ süren, terörle mücadeleye zarar veren şeyler. Bana göre ha Murat Karayılan, ha Abdullah Öcalan, ha Selahattin Demirtaş…”

“KÜRT KARDEŞLERİMİZİN OYUNU ALMAK İÇİN ONLARI KANDIRIYORLAR”

Millet İttifakı bileşenlerinin Selahattin Demirtaş’ın bırakılması, ana dilde eğitim ve çözüm süreci konusunda açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine Mustafa Destici, muhalefetin popülist politika yaptığını söyledi. Destici, “Kürt kardeşlerimizin oyunu almak için onları kandırıyorlar” şeklinde konuştu. Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı: “Geçmişte bu partilerin iktidar ya da iktidar olduğu dönemler oldu. Bu dediklerinin hiçbirisini yapmadılar ya da yapamadılar. Dolayısıyla da bunların gerçekle bir ilgisi yok. Bu ülkede resmi dil ya da ikinci bir anadilde eğitime devlet de millet de müsaade etmez. Çünkü bu büyük bir bölünme getirir. Devletler ya etnik temelli ya din temelli ya da dil temelli bölünür. Şimdi benim Kürt kardeşlerimin böyle bir talebi yok ki.”

