Destici'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki

Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliği'nin 'Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Destici, "Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 25'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit'te bir düğün salonunda düzenlenen törende partililere seslendi. Destici, 'Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri gittiği bu yanlış yoldan dönmezse PKK-PYD-YPG orada varlığını sürdürmeye devam ederse, bu harekat Afrin'le sınırlı kalmayacaktır ve kalmamalıdır. Peşini Mümbiç takip edecektir, peşini Ayn el-arab, Kobani takip edecektir, peşini Kamışlı takip edecektir. Yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bütün bölgelerde ne kadar hain varsa, ne kadar terörist varsa, ister PKK/PYD/YPG, ister DAEŞ olsun hepsine karşı kahraman ordumuz harekatını yapacak ve oradan hepsinin kökünü kazıyıp atacaktır Allah'ın izniyle. Ve orada, o toprakların asıl sahibi olan Kürtler, Türkmenler ve Araplar yerleştirilecek ve geçmişte olduğu gibi barış içerisinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceklerdir. Bakın Türkiye'nin bu kararlı tutumu karşısında hem ABD, hem de Rusya geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Neden? Çünkü Türkiye haklıdır ve bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmektedir ve bilmektedir. Bu harekat öncesinde Türkiye'nin bizzat sayın Cumhurbaşkanından başlayarak Dışişleri Bakanı seviyesinde ve diğer seviyelerde Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını ve Türkiye'nin buraya haklı olarak müdahale edeceğini bütün yönleriyle anlatmış olması da şu anda dünyadaki olumlu tepkilerin oluşmasında büyük öncülük etmiştir" dedi.