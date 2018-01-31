Destici:Türkiye Afrin Operasyonu ile yetinmemeli

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat'ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir" dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici genel merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Amerika'nın Fırat'ın doğusunda Kuzey Suriye Federal Devleti adı altında ‘halk oylaması' hazırlığına giriştiği haberleri kamuoyuyla paylaşılmaya başlandığını belirten Destici, şunları söyledi: "Buda yetmezmiş gibi ABD, PKK, YPG ve türevlerinin kontrolünü elinde bulunduran, uluslararası arenada ‘diplomatik tanıma' sağlamak için harekete geçti. CENTCOM'un Suriye'yi terk etmek zorunda kalacağı güne kadar, Putin'in Suriye'de siyasi çözüm müzakerelerine geçme çağrısı ile SOÇİ ve benzeri organizasyonları Türkiye'nin boykot etmesi lazım. Belki SOÇİ' deki toplantıya PKK, PYD, YPG ve türevlerini isim isim bu toplantıya çağırmadılar. Lakin bunlarla iş tutan diğer Kürt networklarını ve Marksist örgütleri bu toplantıya çağırdılar. Suriye'de yüzlerce kişiyi, çocuk ve kadın demeden işkence yaparak katleden, 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bir teröristi SOÇİ'ye çağırdılar. CENTCOM, PKK, YPG işbirliği devam ettiği müddetçe ve bunların faaliyetleri sürdüğü müddetçe Suriye'de siyasal sürece geçmenin mümkün olmadığı Rusya ve İran'a açıkça anlatılmalıdır. Rusya'nın da artık bu konuda Türk devletine ve Türk milletine karşı ‘açık' bir tutum sergilemesi gerektiği, Putin'e net bir şekilde ifade edilmelidir" dedi."ÖNCE MÜNBİÇ SONRA FIRAT'IN DOĞUSU HEDEFİNDEN VAZGEÇMEMELİDİR"Afrin Operasyonu dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduklarını kaydeden Destici, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu süreçte bir gerçeği daha görmeye başladık. Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat'ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir. Bilhassa iki gündür, Fırat'ın doğusunda ABD kontrolü altındaki YPG'lilerin lojistik destekleriyle Afrin'i beslemeye başladıkları ve ilerleyen günlerde yaşanması muhtemel şehir savaşları için hazırlık yaptıkları istikametinde haberler alıyoruz. Bu haberler, Afrin sonrası hedefin Münbiç olması gerektiği ve Türkiye'nin bekasını tehdit eden asıl bölgenin Fırat'ın doğusu olduğu gerçeğini destekleyen gelişmelerdir." ‘CENTCOM VARLIĞINI, TÜRKİYE'Yİ DEĞİL, İRAN'I VE RUSYA'YI DA TEHDİT ETMEKTEDİR'CENTCOM'un Fırat'ın doğusunu, Suriye'nin tamamlanmış bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Destici, "Fırat'ın doğusu Türkiye'nin egemenlik haklarına ve üniter devlet yapısına yönelik ağır bir tehdittir. CENTCOM Türkiye'nin bekâ parametrelerini yerle bir edici konumdadır. Bu nedenle CENTCOM'la dişe diş göze göz bir mücadeleye girişip, bu hasmı önce sınırlarından uzaklaştırmadan, bilahare Ortadoğu'dan çıkartmadan Türkiye tam anlamıyla güvende olmayacaktır. Müttefikimiz bildiğimiz Rusya ve İran'da, Türkiye'nin bu beklentilerini karşılayacak bir şekilde davranmalıdır. Çünkü, CENTCOM'un bölgedeki varlığı sadece Türkiye'yi değil, İran'ı ve Rusya'yı da tehdit etmektedir" diye konuştu.