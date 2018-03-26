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Develi AK Parti Kadın Kolları yeni başkanını seçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

AK Parti 5.

Develi AK Parti Kadın Kolları yeni başkanını seçti

AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde Elif İslamoğlu yeni başkan seçildi.
AK Parti ilçe başkanlığında gerçekleştirilen kongreye Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Kayseri AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Cafer Nalbant, Kayseri AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, Develi AK Parti Kadın Kolları delegeleri ve AK Partiye gönül vermiş Develili vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede, tek liste ile seçime giren İslamoğlu, AK Partinin iktidarı süresince başarılı olabilmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. İslamoğlu, "Şahsıma verilen bu görevi yine teşkilatımız bünyesinde bulunan kadın arkadaşlarımızla birlikte layıkıyla yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kurucu Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin birliğini, dirliğini ve diriliğini teşkilatlarına borçlu olduğunu sürekli olarak vurgulamaktadır. Bizlerde ülkenin istikrarı ve başarısı için çalışacağız" diye konuştu.

Develi AK Parti Kadın Kolları yeni başkanını seçti

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