Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre; 2014 yılındaki seçimlerde Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İhsanloğlu’ndan önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e muhalefetin ortak adayı olması konusunda teklifte bulundu. Ancak Gül’ün bu teklifi reddetmesi üzerine Bahçeli aynı teklifi Ekmeleddin İhsanoğlu’na götürdü.

Milli Gazete'de Ahmet Yavuz'un imzasıyla yayınlanan habere göre, 24 Haziran seçimleri için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelmesi üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı sert çıkış tartışılmaya devam ediyor. Twitter hesabından, “Gül’ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır” diyen Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre; 2014 yılındaki seçimlerde Devlet Bahçeli, Ekmeleddinİhsanloğlu’ndan önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e muhalefetin ortak adayı olması konusunda teklifte bulundu. Ancak Gül’ün bu teklifi reddetmesi üzerine Bahçeli aynı teklifi Ekmeleddinİhsanoğlu’na götürdü. Bilindiği gibi Ekmeleddinİhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’a karşı CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak gösterilmişti.