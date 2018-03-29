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Devlet Bahçeli 28 Nisan’da Manisa’ya geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Devlet Bahçeli 28 Nisan’da Manisa’ya geliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştirilen kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’yi tebrik eden Başkan Ergün, 28 Nisan’da gerçekleştirecekleri toplu açılış ve temel atma törenlerine Genel Başkan’ın da teşrif edeceğini müjdeledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Başkan Ergün’e ziyarette Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Genç, Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran, Ramazan Burak Aslay ve Mahmut Bilgen de eşlik etti. Partinin 18 Mart’ta gerçekleştirilen büyük kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’yi tebrik eden Başkan Ergün, MHP Lideri’ne çeşitli hediyeler takdim etti. Kurultayın bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileyen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Makamdan müjdeyle çıktı
Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ziyaretimizde 28 Nisan’da yapacağımız toplu açılış ve temel atma törenlerimize kendisini davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadılar ve katılacaklarını bildirdiler. Buradan bunun müjdesini vermiş olayım. Toplu açılış ve temel atma törenlerimizin detaylarını da yine değerli kamuoyuyla ilerleyen günlerde paylaşacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Devlet Bahçeli 28 Nisan’da Manisa’ya geliyor

Devlet Bahçeli 28 Nisan’da Manisa’ya geliyor

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